La Ibero despide a profesor que atacó a Citlalli Hernández; debe erradicarse violencia de género, señala

Luego de que un profesor de la Universidad Iberoamericana se burlara de la Senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, la institución educativa decidió terminar la relación laboral con el académico.

“Ayer, Rodrigo Perezalonso (@rperezalonso), profesor de la Ibero, publicó en redes sociales un comentario ofensivo y denigrante sobre la Senadora Citlalli Hernández. En cuanto tuvimos conocimiento, a través de la misma red social, dejamos claro que ese tipo de actitudes y comportamientos son contrarios a los valores de nuestra universidad; valores por los que trabajamos constantemente para infundir en nuestro alumnado, planta docente y administrativa”, se lee en un comunicado emitido por la Ibero.

“Tras una profunda deliberación entre representantes de distintos sectores de nuestra universidad, incluido el departamento de Derecho, la Universidad Iberoamericana informa que Rodrigo Perezalonso ha sido separado de su cargo como profesor en todas sus asignaturas”, se añade.

Asimismo, la universidad se dirigió a la Senadora Hernández para asegurarle que lo dicho por el docente no representa a la institución y que hará lo necesario para evitar que se repita.

El día de ayer, el profesor de la Universidad Iberoamericana utilizó sus redes sociales para burlarse del físico de la Senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández.

El maestro identificado como Rodrigo Perezalonso escribió en su cuenta de Twitter que la Senadora había registrado su candidatura como secretaria general de Morena a través de la plataforma “OINC”, haciendo alusión a los hábitos alimenticios de Hernández.

“Noticia urgente: Senadora Citlalli se registró a la presidencia de @morena con la plataforma OINC = Organizadas e Indignadas por la Nutrición de Citlalli”, tuiteó acompañado de un emoticón de un cerdo.

La publicación fue eliminada de su perfil horas después. Sin embargo, Hernández respondió con una captura de pantalla del mensaje y expresó que realmente no le causa alguna importancia que se burlen de su peso.

La Senadora alegó que lo preocupante es el comportamiento machista y el discurso de odio que se replica aún entre la sociedad y subrayó el hecho de que Perezalonso sea un catedrático universitario y supuesto escritor del periódico Excélsior.

“En realidad no me importa que me critiquen por mi físico, lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como @rperezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como @Excelsior e impartan clases en universidades como @IBERO_mx.Ojalá pronto encuentre paz”, argumentó.

Por ello, el docente Perezalonso aclaró que este tuit era una broma “como lo ha hecho como sátira en diferentes ocasiones acerca de otros personajes públicos” y reconoció que se excedió, por lo que le ofreció una disculpa a la morenista.

A raíz de tal contestación, el profesor Rodrigo Perezalonso escribió que todo se trataba de una broma o sátira política y que no era la primera vez que hacia este tipo de comentarios hacia funcionarios y personajes de la vida política.

