La historia de Camila, la niña de 12 años que logró que más de 80 adultos mayores fueran vacunados en Coahuila

Una niña de 12 años de edad, logró que más de 80 adultos mayores de una comunidad recibieran la vacuna contra la COVID-19 en Torreón, Coahuila.

De acuerdo con un reportaje de Televisa Laguna, Camila Ortiz de 12 años, registró en el portal de vacunación a sus abuelos originarios de la comunidad ejido de Albia, el cual se encuentra ubicado a 13 kilómetros de la zona urbana.

Fue ahí cuando Camila decidió inscribir a los adultos mayores de esa comunidad, pues asegura que las personas de ahí tienen escasos recursos sin posibilidad de acceder al registro para recibir la vacuna contra el coronavirus.

“No tienen muchos recursos, no tienen en qué trasladarse, no tienen dinero, tampoco tienen quien los registre, entonces fue ahí cuando se me ocurrió”, narra la menor al medio.

A través de su computadora, Camila Ortiz logró registrar a más de 80 adultos mayores para que fueran inmunizados.

Posteriormente, Camila consiguió que tres voluntarios pagaran un autobús y una camioneta para poder trasladar a las personas de la tercera edad desde el ejido hasta el módulo de vacunación en Torreón.

Asimismo, la menor contactó a la delegada de la Secretaría de Bienestar de la región para asegurarse que los adultos fueran recibidos y vacunados.

Luego de que su trabajo diera resultados, Camila, quien dice que le gustaría ser doctora, dijo que continuará registrando al resto de los adultos de esa comunidad y espera poder replicar la misma acción en otros ejidos.

La vacunación a adultos mayores de 60 años comenzó el pasado 27 de marzo en Torreón.

Fuente: Sin Embargo