La fake news que causó polémica sobre los gastos de AMLO

La tarde de este lunes, el senador panista Julien Rementeria difundió los procesos de licitación del Programa Anual de Adquisiciones. En los que señalaba que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó 335 mil pesos por la compra de longaniza.

Además, en el documento también exhibió otros presuntos gastos del gobierno actual con cantidades exorbitantes. Lo que provocó que varios usuarios difundieran también el documento y acusaran a AMLO.

Aunado a ello, se volvió popular el hashtag #LonganizaGate, con el que usuarios mostraron su indignación por la difusión de los gastos. Lo que compararon con el #ToallaGate de Vicente Fox.

No obstante, los documentos publicados por Rementeria no son facturas de compra sino procesos de licitación. Lo que solo representa un estimado presupuestado y no gastos.

Por esta razón, en el documento los productos se organizaron en Licitación Pública (LP), Adjudicación Directa (AD) e Invitación a cuando menos tres personas (I3P).

Incluso, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, aclaró que el documento se trata más bien de una posible cotización. Ya que los gastos no se han efectuado.

PRESIDENCIA SE PRONUNCIA

El director general de recursos materiales y servicios generales de la Presidencia de la República, Jael Hernández Hernández, aclaró también que este presupuesto puede ser modificado e incluso cancelado.

Por lo que aclaró que la información contenida en el Programa no es propiamente el presupuesto que se ejerce y justifica de cada contratación que ha realizado la Oficina de la Presidencia de la República.

“Se anexa un comparativo en archivo Excel de los conceptos programados en el mes de enero y ejercidos hasta el mes de agosto, en el que se podrá visualizar la disminución del ejercicio del gasto por concepto y partida presupuestal”, argumentó.

