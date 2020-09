La empresaria Patricia Armendáriz se quiere afiliar a Morena

|La directora de Financiera Sustentable, consejera de Banorte, y asesora de varias empresas, Patricia Armendariz, tiene pensado afiliarse a Morena.

En entrevista con Fernando del Collado en “Tragaluz” de Milenio, la empresaria dijo que en cuanto junte los papeles necesarios empezará los trámites para unirse al partido que fundó AMLO.

Por ciento, ¿usted es Morena?

No, pero me quiero afiliar, contestó Armendaríz.

¿Cuándo?

Tan pronto tenga tiempo de hacer todos los trámites, dijo la empresaria.

En entrevista, la directora de Financiera Sustentable habló sobre otros temas como la “Cuarta Transformación”, de la que expresó que aún no ha llegado y eso le podría hacer perder simpatías al presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2021.

Sobre la visita de AMLO a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (a la que asistió y fue la única mujer empresaria), comentó que fue un gran acierto.

En el caso de la consulta sobre mandar a juicio a los expresidentes por los daños que le hicieron daño al país, Armendáriz dijo no estar de acuerdo por cada quien hizo durante su sexenio lo que creyeron que sería mejor para México.

Fuente: SDP