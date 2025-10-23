La decisión está tomada, no habrá alianzas y punto: CEN del PAN

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, lanzó un mensaje directo a las dirigencias estatales del partido que han mantenido abierta la posibilidad de pactar coaliciones con el PRI y otras fuerzas políticas rumbo a las elecciones de 2027.

Durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Romero insistió en que el PAN competirá en solitario después del relanzamiento que tuvo el partido el pasado fin de semana.

“Las decisiones de alianzas estatutariamente son decisiones de la directiva nacional del PAN. Punto y ya”, subrayó el panista.

El pronunciamiento de Romero ocurre después de que en entidades como Nuevo León y Durango, dirigentes locales habían manifestado que no descartaban mantener la alianza con el PRI.

Al respecto, el líder nacional del PAN respondió:

“Todo mi cariño, todo mi respeto para mis hermanos y hermanas del PAN en Nuevo León, pero soy el presidente nacional y es una decisión nacional”, afirmó.

Romero agregó que habrá una “gran sorpresa” en Nuevo León, aunque evitó dar más detalles sobre de qué se trata.