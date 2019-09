La CNDH fue parte de un pacto de silencio con EPN: padres de los 43

Jesús Murillo Karam, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dijo esta mañana que “está tranquilo” después de que Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, anunciara que él y Tomás Zerón de Lucio serán investigados, mientras que el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos culpó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ser parte del “pacto de silencio” en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Estoy completamente tranquilo. En el expediente del caso Ayotzinapa hay cerca de 300 pruebas que son contundentes, que no admiten duda. Espero que la investigación que hagan se fundamente en el expediente”, aseguró Murillo Karam en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Asimismo, precisó que hasta el momento no ha sido contactado para hablar sobre el caso, sin embargo, destacó que cuenta con la mejor disposición de colaborar en la nueva indagatoria que van a emprender las autoridades.

“A mí me pueden investigar todo lo que quieran. Estoy completamente a disposición. Nadie me ha contactado. Al inicio de la administración tuve una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pero porque yo lo solicité”, aclaró el ex funcionario durante el programa “Por la Mañana”.

Además, afirmó que le da mucho gusto que vayan a investigar el expediente de la desaparición de los 43 estudiantes, pues ahí se encuentran todos los elementos que sustentan la forma en que actuaron cuando su equipo estuvo a cargo.

En la conversación transmitida por la estación radiofónica, el ex colaborador de Peña Nieto subrayó que si hubo violación de los procedimientos en la investigación del caso Ayotzinapa, se debe castigar a quien lo haya hecho.

“Es un caso verdaderamente doloroso, le dedique prácticamente todo el tiempo de mis últimos meses en la PGR”, indicó.

Jesús Murillo Karam señaló que el término “verdad histórica” es un argumento jurídico que le presenta el Ministerio Público al Juez para que determine la verdad legal.

“No tengo duda de que los restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecen a un grupo grande de normalistas de Ayotzinapa. Siempre dije que no podía precisar cuántos, pero estoy seguro que ahí se cometió un homicidio terrible”, sentenció.

HUBO UN PACTO DE SILENCIO: VOCERO DE PADRES

El representante de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega, denunció que toda la investigación del caso está mal, desde que se arma el expediente en Guerrero.

“Los expertos hicieron observaciones muy claras, que se tenían que aportar nuevos elementos pero no hicieron caso, había una intención”, declaró en la Alameda Granados Maldonado en el Antigrito, un programa cultural paralelo al oficial donde los padres dan el Grito de Independencia.

Señaló que en el Gobierno “autoritario” de Enrique Peña Nieto hubo un pacto de silencio, que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nunca denunció que había deficiencias en la investigación, “ni siquiera denunciaron las torturas, las detenciones arbitrarias, la simulación, fabricación de delitos y hoy es la consecuencia de lo que hoy se está viviendo, la salida de varios de los detenidos, uno de ellos es ‘El Cabo Gil’ que se ha mencionado mucho que es responsable de la desaparición”.

Madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 llegan a Palacio Nacional para reunirse con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Expuso que la extinta Procuraduría General de la República (PGR -ahora FGR-) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) actuaron mal, “se ve una posición política del Gobierno de no permitir el avance de la investigación”, dijo de la pasada administración.

“Concluyó el Gobierno anterior y estamos en otra etapa, hay un reclamo de los padres a pesar de que el Gobierno de López Obrador tiene una buena intención”, consideró.

“El Gobierno federal ya hizo lo que le corresponde, pero no están colaborando la Marina, la Sedena, la FGR, no se ha avanzado en la investigación, hay un retraso”, afirmó.

Condenó la tortura de las autoridades contra los implicados, pero también que los hayan liberado sabiendo que son responsables de la desaparición de los 43, “queremos una reunión urgente con la Fiscalía (de la República”.

“Desde que se arma el expediente en Guerrero está mal, los expertos (internacionales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos) hicieron observaciones muy claras, que se tenían que aportar nuevos elementos pero no hicieron caso, había una intención… es una responsabilidad que viene desde funcionarios anteriores”.

“Queremos decirlo claro: no todo es responsabilidad del Gobierno actual, pero sí faltó amarrar para que no salieran (de la cárcel) estas personas (los involucrados en los ataques de Iguala”, subrayó.

“Nos lastima, nos quedamos frustrados. Estamos patinando, no estamos avanzando como quisiéramos, la lucha de los 43 tiene que ser la movilización si no no avanza la parte jurídica, en el Antigrito vamos a levantar la voz, que se retomen todas las líneas, que el Ejército proporcione información, han dado información que ya teníamos a la mano, nada nuevo, ni la Policía Federal ni la Marina, está aplazando, piensan que no vamos a aguantar”, reprochó.

-Con información de Anarsis Pacheco, El Sur, publicada en Sin Embargo