Kínder discrimina a niño con síndrome de Down; no lo invitan a la graduación

A pesar de ser uno de los estudiantes que “sí cumplían con tareas y actividades”, un niño con síndrome de Down, quien es alumno de un kínder en Torreón, Coahuila, fue discriminado ya que no lo invitaron a la graduación, denunció su mamá en redes sociales.

Destacó que a pesar de que la felicitaron por ser una de las mamás cumplidas con las tareas y actividades de su hijo, el personal del “Jardín de Niños Lucia A. de Fernández Aguirre” no la invitó a la graduación y sólo le pidieron que enviara una foto del alumno con el uniforme puesto.

“Hace 5 días más o menos hablé con la directora y le pregunté directora (NAYMA) ‘siempre no va a ver graduación o entrega de papeles???’ – ella me dijo que no los dejaron hacer nada, que ella me avisaba para ir por los papeles del niño! Le mande un mensaje a la maestra (YADIRA) del niño qué si iban a hacer algún evento y dijo que no qué solamente le mandara una foto del niño con el uniforme en pared blanca!(sic)”, detalló en redes sociales.

Gracias a que pasó por afuera del kinder, la mamá de Romeo se dio cuenta de que la graduación se llevó a cabo, a pesar de que ni ella ni su hijo fueron invitados.

“Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento, le marqué a la maestra a las 9:40 am y le pregunté y me dijo (ande señora, perdón, discúlpeme, se me olvido avisarle, tenía mucho trabajo, pero tráigaselo ahorita, el evento empieza a las 10:00 am. Y claro que no lo llevé! Para las personas del plantel, si ven esto, saben que hicieron mal y ojalá que nunca sientan lo que yo sentí el día hoy. DIOS LAS BENDIGA! (sic)”, agregó.