“Ken Salazar tiene derecho a manifestarse”: AMLO tras declaraciones de embajador de EU sobre ministros

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, tiene todo su derecho a manifestarse, tras reunirse esta semana con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Durante un evento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre justicia laboral, Salazar dijo ante la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, que los ministros “son parte de una las instituciones más importantes para la democracia de México”, por lo que pidió para ellos “un aplauso”.

“Ken tiene libertad para expresarse, nosotros hemos tenido de parte de él una actitud de mucho respeto, del Gobierno del presidente Biden y también del de Trump en su momento, los embajadores se han portado muy bien”, apuntó el tabasqueño en la mañanera de este viernes en Veracruz.

“El que estaba de embajador con el presidente Trump (Christopher Landau), muy respeuoso, mucho muy respetuoso hasta que salió dio una declaración y además está en su derecho. Dijo que en su yo había optado por no enfrentar a las bandas del narcotráfico para darle más atención a la seguridad pública, es un criterio y nosotros lo que queremos es la paz, la tranquilidad de nuestro país, que no haya asesinatos, que no haya secuestros, no vamos a actuar como policías de ningún Gobierno extranjero”, indicó.

López Obrador aseguró que son públicas sus diferencias con los integrantes del Poder Judicial, donde consideró que existe mucha corrupción y en donde la ministra Norma Piña viola la Constitución al tener un sueldo mayor que el del presidente de la República.