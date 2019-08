Juez que dio 5 años de cárcel para uno de “Los Porkys” ya es investigado: Judicatura de Veracruz

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Veracruz informó que abrió una investigación oficiosa contra el juez responsable de dictar la sentencia de cinco años a uno de “Los Porkys”, acusado de pederastia.

La investigación buscará determinar si el juez actúo “conforme al debido proceso y leyes de la materia” y podría ser destituido.

El veredicto del juez, que incluía cinco años de prisión y una multa de 70.10 pesos a Diego Cruz, fue apelada por la Fiscalía General del estado.

Al darse a conocer la sentencia y multa, las reacciones en redes sociales no hicieron esperar pues el juez responsable solo juzgó al joven por el delito de pederastia y no de pederastia agravada, lo que derivó en dicho veredicto.

“En caso de ser procedente, el servidor público podría ser sancionado desde un apercibimiento privado hasta la inhabilitación del mismo, si su desempeño no se hubiera apegado a la normatividad ni las leyes vigentes”, informó la Judicatura en un comunicado.

La agresión por la que Diego “N” fue sentenciado ocurrió en enero de 2017 en la zona de Veracruz y Boca del Río, cuando cuatro jóvenes agredieron sexualmente a una joven de 14 años de edad.

La denuncia se presentó hasta marzo después de que el acuerdo al que se había llegado entre víctima y victimario no fue cumplido.

El trato logrado por el padre de la víctima incluía ofrecer disculpas en vídeo, no acercarse a la víctima y que los agresores sexuales tomaran terapia; no fue cumplido y por ende, el padre de la víctima denunció en 2014 ante los medios que no había avance en las indagatorias.

PADRE LAMENTA SENTENCIA

El 12 de agosto, el padre de la joven Daphne Fernández, víctima de violación, criticó la sentencia impuesta a uno de los presuntos agresores que le permitiría salir libre, y comparó esta resolución con el caso de Anuar González, juez anterior del caso y que fue destituido por corrupción y “errores inexcusables” en la investigación.

En una entrevista con MVS, Javier Fernández dijo que considera una burla la sentencia de cinco años de prisión más una multa de 70.10 pesos impuesta a Diego Cruz, uno de los implicados en la agresión, gracias a la cual podría salir libre en poco tiempo, por lo que dijo apelarán la resolución.

“Según el juez todo está apegado a la ley, yo estoy en desacuerdo, apelamos esta sentencia. Está en el Tribunal Superior, que es quien va decidir si procede o no, si procede pues saldrá libre este delincuente. Creo que es un revés para el tema de la impartición de justicia”, acusó.

