Juez otorga suspensión provisional para que agentes de la Policía Federal sigan cobrando su salario

El Juzgado VII de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a agentes de la Policía Federal (PF) que impugnaron el acuerdo para su incorporación a la Guardia Nacional, para que así puedan continuar cobrando su salario.

La resolución es para que a los elementos federales no se les deje de pagar su salario, pero ello no impide que ellos y otros puedan incorporarse al nuevo cuerpo de seguridad.

De acuerdo con la agencia Notimex, el Juzgado VII puntualiza que, de conformidad con el Artículo 138, fracción II de la ley de la materia, se fija para el 12 de julio la audiencia incidental y se concede la suspensión provisional solicitada.

El expediente 1029/2019 agrega: “vista la cuenta que antecede, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados. Por tal motivo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo”.

Al menos 3 mil agentes federales arrancaron con paros y bloqueos el pasado 3 de julio, en demanda de certeza y garantías por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el respeto a sus derechos humanos y laborales en el proceso de transición a la Guardia Nacional.

De los 3 mil uniformados que arrancaron con el movimiento, poco más de 600 son representados por Enrique Carpizo, quien ayer acusó un abandono en la mesa de negociación por parte de los representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular, Alfonso Durazo, hasta el momento no se ha presentado a audiencia con los policías inconformes.

Entre las demandas de los agentes, se encuentra la conservación de sus sueldos actuales y prestaciones, así como la implementación de cursos integrales en su paso a la Guardia Nacional y la no discriminación de sus elementos por sobrepeso, tatuajes en partes del cuerpo no visibles del cuerpo, y la posibilidad de incorporarse a otras corporaciones en caso de que decidan no sumarse al nuevo cuerpo de seguridad.

