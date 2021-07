Juez ordena suspender juicio contra Roberto Sandoval

Una juez federal ordenó suspender el proceso contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval por falsificación de documentos, por lo que por el momento no pueden iniciarle juicio por este caso. La juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en Nayarit, Laura Margarita Sepúlveda Castro admitió a trámite la demanda de Sandoval Castañeda contra el auto de vinculación a proceso dictado el seis de julio pasado en la causa penal 850/2020 por el juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región III.

Indicó que será el próximo 26 de agosto cuando celebre la audiencia constitucional para resolver si concede o no el amparo solicitado por el ex gobernador. Mientras tanto, ordenó al juez de control continuar con el proceso penal hasta la conclusión de la etapa intermedia, pero deberá suspenderlo antes de emitir auto de apertura a juicio. “Se indica al Juez señalado como responsable que deberá suspender el procedimiento en la causa penal que siga contra el directo quejoso una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en este juicio de amparo, lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando lo anterior no haya sucedido”, señaló lajuzgadora.

En su acuerdo, la juez reconoció a Rubén Castillo Castillo y Ramona Alejandra Marques Rayas, como terceros interesados en el juicio de amparo porque tienen la calidad de víctimas en el delito que se le imputa a Roberto Sandoval. En este caso, Sandoval Castañeda fue imputado por la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, en 2012, por falsificar firmas para apoderarse de 58 hectáreas de terreno aledañas al rancho “El Ensueño” en la comunidad de Aután, en San Blas. En consecuencia, Marques Rayas y Castillo Castillo son considerados por los jueces como los principales perjudicados con la falsificación de esas firmas.

