Juez ordena a la FGR presentar “por la fuerza” a ex tesorero y testigo clave en el caso contra Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará por la fuerza a un testigo clave en el caso Javier Duarte: el ex tesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saad, debido a que se ha negado asistir a las entrevistas de los procesos contra ex funcionarios que laboraron con el ex Gobernador.

De acuerdo con medios, el encargado de despacho del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Xalapa, Manuel Díaz Meixueiro, ordenó que a través de la Policía Federal Ministerial presenten por la fuerza a Tarek el próximo jueves en las instalaciones centrales de la FGR en la Ciudad de México.

De acuerdo con Milenio, el juez de control determinó el pasado 22 de agosto que en este caso subsiste el auxilio judicial a la defensa, para que se presente a Tarek.

Un día antes de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, Tarek llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República para no ser acusado por el desvío de 55 mil millones de pesos que pertenecían a la Federación y que ordenó transferir a diversas cuentas por órdenes que supuestamente le dio Duarte.

Tarek se acogió a un criterio de oportunidad para declarar en contra de Javier Duarte y sus ex colaboradores. El ex funcionario figura en 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas.

Sin embargo, hoy está bajo la protección de la FGR y por ende, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha podido ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

En el oficio enviado a la FGR se menciona que la Policía Federal Ministerial, a través de sus titulares en Veracruz y en la capital del país, deberán acatar el mandato, y en caso de no cumplirlo serán apercibidos con multas de 8 mil 449 pesos cada uno.

Los asuntos por los que se busca recabar la entrevista del ex funcionario tienen que ver con los procesos que se siguen al ex tesorero Fernando Charleston Hernández, y contra Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo.

