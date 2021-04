Juez emite 24 suspensiones definitivas contra padrón de celulares

Un juez federal emitió este viernes 24 nuevas suspensiones definitivas contra el padrón de celulares.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, fue quien concedió estas nuevas suspensiones definitivas contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Gómez Fierro apuntó en su resolución que la implementación de este padrón de celulares, y la consecuente entrega de datos biométricos de los usuarios, traiga como consecuencia la disminución de la delincuencia.

“Este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea telefónica móvil en el PANAUT, podría no ser necesaria, pues además de que el registro de una línea telefónica móvil para relacionarla con su titular no requiere, de manera forzosa los datos biométricos (como lo exige la norma en cuestión), lo cierto es que podrían existir medidas alternativas que no implicaran la entrega de dichos datos y que tuvieran el mismo grado de efectividad”.

Ademas, Gómez Fierro concedió otras 20 suspensiones provisionales contra el PANAUT.

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el citado padrón con la información de los usuarios, el cual entró en vigor el 17 de abril tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Además, ese listado contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, entre otra información del usuario.

En la reforma a la ley, se apuntó también que los concesionarios dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos y aquellos con líneas preexistentes tendrán un plazo de dos años para acudir a dar su información y de seis meses para nuevas líneas.