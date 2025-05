Juez desecha amparo provomovido por alcalde de Teuchitlán

Ciudad de México. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco, desechó el juicio de amparo que promovió José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, contra actos de incomunicación y/o privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. La juez Guadalupe Baca Valencia le había concedido la suspensión de plano y lo emplazó para que confirmara la demanda de garantías. Sin embargo, como no ratificó el escrito, la medida cautelar quedó sin efectos.



“El quejoso no ratifica demanda y se tiene por no presentada. Vista la constancia actuarial de diligencia de ratificación de cuenta, se desprende que al momento de notificar al quejoso José Ascensión Murguía Santiago, el contenido de la resolución dictada en esta fecha, manifestó no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Carlos Rodolfo Santos Zabalegui; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo”, señala el acuerdo de la juzgadora.



El fin de semana, un juez de control le dictó al alcalde de Teuchitlán la prisión preventiva, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por su presunta responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Además se le acusa de recibir 70 mil pesos mensuales por colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Sin embargo, los abogados de Murguía Santiago pidieron a la juzgadora la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo viernes.