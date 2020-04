Juan Ramón de la Fuente revela que dio positivo a COVID-19

uan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, reveló en su columna publicada en El Universal que dio positivo a COVID-19 por lo cual se ha sometido a una “cuarentena rigurosa”.

“Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus”, explicó De la Fuente en su texto publicado este lunes.

El exrector de la UNAM compartió que trabaja vía remota y que mantiene distancia de su familia y colaboradores.

“Mi distancia de ellos ha sido física pero no social, estoy en constante comunicación con todos ellos. Menos aún me he distanciado afectivamente, al contrario, en todo caso ha habido una mayor cercanía”, menciona.