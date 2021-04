Jóvenes se disfrazan de abuelitos, se vacunan y los detienen

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el caso de dos hombres que, disfrazados de adultos mayores, acudieron a recibir la primera dosis de la vacuna anticovid.

El caso, según se detalló, se presentó en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina), sin precisar la fecha exacta, las autoridades indicaron que fue durante el periodo de vacunación para las personas de 60 años y más residentes en la alcaldía Coyoacán.

“Se vacunaron en la sede del CENCIS de la Marina. Fueron dos chicos, uno de 30 y 35 años los cuales utilizaron documentación de alguna otra persona, iban caracterizados como adultos mayores, pintados de canas en el cabello y las cejas y con caretas para que no fueran reconocidos, al final del proceso de vacunación una compañera servidora de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía, entonces fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario, se denunció y están en el proceso habitual”, señaló Cristina Cruz, delegada estatal de los Programas para el Desarrollo en la CDMX.

Los dos hombres se encuentran detenidos con prisión justificada de acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los protocolos y las fechas de vacunación conforme se estableció en el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México.

“En todos los casos en donde se encuentra el programa de vacunación en la ciudad, que no se siguen los criterios que deben seguirse y en particular si hay una falsificación de un documento, pues se trata como un delito, como cualquier delito que se comete sobre todo si hubo usurpación de identidad. En otros casos pues sencillamente si hay una persona que es funcionario público, servidor público y que por alguna razón se vacunó y no le correspondía pues se separa del cargo dado que ahí no hay un delito penal, pero si consideramos que no es correcto, dado que hay una ética establecida y unas reglas establecidas”, dijo la jefa de Gobierno.