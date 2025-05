Joven abandona a su amiga ebria en auto de aplicación y causa indignación en redes: “Ay no, ya no es mi problema”

Una situación que recuerda al caso de Debanhi Escobar ha encendido las redes sociales tras la difusión de un video donde se muestra a una joven abandonando a su amiga en estado de ebriedad dentro de un automóvil de transporte por aplicación. El chofer, sorprendido y molesto por la escena, decidió grabar lo ocurrido y subirlo a la plataforma TikTok, donde rápidamente se viralizó.

El video fue publicado por el usuario @gellertsampop con el título: “Con esas amigas, para qué quiero enemigas”. En el clip, grabado alrededor de las 2:34 de la mañana tras una fiesta, se observa cómo las dos pasajeras llegan a su destino. Una de ellas se encuentra acostada y visiblemente ebria, mientras la otra intenta bajarse y dejarla sola en el vehículo.

“¿Aquí está bien, verdad?”, pregunta el conductor. “Sí, aquí está bien. Ahí en la aplicación le marqué un segundo destino”, responde la joven. Ante esto, el chofer pide confirmación: “Sí, claro, pero ¿quién se va a ir, ¿ella?”, refiriéndose a la amiga inconsciente. La joven contesta sin titubear: “Sí, pues para mi amiga”.}

El conductor se niega a continuar: “¡No, cómo crees que me la voy a llevar así!”. Sin mostrar preocupación, la pasajera afirma: “Pues sí, para qué se queda dormida, ya no es mi problema”.

El chofer insiste: “Ella viene contigo y se va contigo”, pero la joven replica: “Por eso te marqué en la aplicación el otro destino. La llevas, por favor”. El conductor responde molesto: “¡No, cómo crees, ya ni se despierta! Y yo tengo que seguir trabajando”. Finalmente, la joven zanja el tema diciendo: “Ay no, pues ese es tu problema, adiós”, y se baja del auto. “Ay no, yo voy a marcar a la policía”, concluye el chofer, a lo que la joven responde: “Ay márcale a quien quieras, ese es tu problema, yo no me la voy a llevar”.

El video ha superado los 8 millones de reproducciones y ha generado una oleada de comentarios de indignación: “Por culpa de amigas así, Debanhi se nos fue”, escribió una usuaria. Otros comentaron: “El Uber tiene más conciencia que ella”, “A pero el 8 de marzo todas unidas”, y “Puras amigas de esas tenía la Debanhi”.

“Ay no, pues ese es tu problema”: joven se deslinda de su amiga ebria y la abandona en taxi por aplicación.

La escena, lejos de ser un caso aislado, ha reabierto el debate sobre la responsabilidad, la sororidad y los cuidados entre mujeres en contextos de riesgo nocturno. Para muchos usuarios, esta situación pone en evidencia que, incluso en ambientes donde se exige seguridad y solidaridad, la indiferencia puede tener consecuencias graves.