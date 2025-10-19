José Ramiro López Obrador: el hermano de AMLO con 13 ranchos adquiridos “poco a poco”

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que posee 13 ranchos y 694 cabezas de ganado. La información generó cuestionamientos públicos sobre el origen y momento de las adquisiciones.

Compra de los ranchos: gradual según su versión

Durante una entrevista publicada el 17 de octubre de 2025, José Ramiro López Obrador afirmó que las propiedades fueron adquiridas de manera gradual. Explicó que comenzó con una parcela pequeña y que, conforme se le presentaron oportunidades, fue comprando más terrenos.

“Tuve una y luego me ofrecieron 10 hectáreas y las compré, luego me ofrecieron 11 hectáreas y también las compré”.

El hermano del exmandatario enfatizó que las propiedades son de tamaño reducido y que todo lo relacionado con su patrimonio ha sido declarado ante las autoridades competentes. “Eso lo tengo declarado, yo no escondo nada, lo demás es una cuestión mediática”, dijo.

Añadió que las compras no fueron realizadas en una sola exhibición, sino a lo largo de varios años, conforme a su capacidad económica. “Son propiedades chicas, que fui adquiriendo poco a poco”, explicó.

Momentos de adquisición y periodo en el que se realizó

Nueve de los trece ranchos habrían sido adquiridos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que abarcó del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.

Seis de las propiedades habrían sido compradas entre diciembre de 2019 —pocos días después del inicio del gobierno federal encabezado por su hermano— y marzo de 2023. Otras fueron registradas con anterioridad, algunas desde 2010, cuando José Ramiro inició actividades relacionadas con la ganadería y la agricultura en Tabasco.

El valor total estimado de los trece ranchos supera los 6.9 millones de pesos, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales disponibles. Además, el inventario incluye 694 cabezas de ganado, registradas a su nombre como parte de la misma actividad productiva.

🗳📌 JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR DICE QUE SUS 13 RANCHOS SON FRUTO DE SU ESFUERZO Pues el secretario de Gobierno de Tabasco y hermano de AMLO, salió a "aclarar" el escándalo de sus 13 ranchos. Dijo que todo lo que tiene está en su declaración patrimonial pública y que no esconde… pic.twitter.com/Pf2QWRyscl — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 17, 2025

Reacción y defensa del hermano de AMLO

José Ramiro López Obrador sostuvo que la difusión de su patrimonio responde a intereses políticos y mediáticos. En declaraciones recientes, expresó que “sus jilgueros, que son los dueños de los medios de comunicación, tienen que fomentar y agrandar toda esta situación”.

El hermano del expresidente explicó que la adquisición de las parcelas no implicó grandes sumas de dinero en una sola operación, sino compras progresivas de terrenos que considera de tamaño limitado. Subrayó que cada una de las adquisiciones está debidamente registrada y declarada, por lo que —según sus palabras— no existe ocultamiento de información.

También indicó que su actividad principal está relacionada con la ganadería y la agricultura en el municipio de Macuspana, Tabasco, y que sus ingresos provienen de esa labor. “Lo que tengo es producto de mi trabajo”, afirmó.

Quién es José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO

José Ramiro López Obrador nació en Tabasco y es conocido en el ámbito político local por haber sido presidente municipal de Macuspana entre 2000 y 2003. Antes y después de ese periodo, se mantuvo vinculado a actividades políticas dentro del movimiento que encabezaba su hermano, Andrés Manuel López Obrador, primero en el PRD y después en Morena.

En distintos momentos, ha ocupado cargos administrativos y de gestión pública en Tabasco. Sin embargo, tras dejar la presidencia municipal, regresó a la actividad privada, enfocándose en la ganadería y la producción agrícola.

José Ramiro es uno de los seis hermanos de AMLO y ha mantenido una presencia constante en la política local, aunque con bajo perfil en el ámbito nacional. En los últimos años ha sido mencionado en diversas ocasiones por su participación en proyectos sociales y por el patrimonio que ha acumulado en el sector agropecuario.

En entrevistas previas, él mismo ha señalado que «inició con una pequeña parcela en 2010», que le permitió dedicarse a la cría de ganado y, posteriormente, a la compra de terrenos adicionales en la misma región. De acuerdo con su versión, todas las adquisiciones se realizaron mediante ingresos derivados de su propia actividad productiva.

Datos clave sobre José Ramiro López Obrador y sus propiedades

Número total de ranchos: 13 propiedades registradas a su nombre.

Ubicación principal: Municipio de Macuspana, Tabasco.

Actividad económica: Ganadería y agricultura.

Cabezas de ganado declaradas: 694.

Valor estimado total del patrimonio rural: Más de 6.9 millones de pesos.

Inicio de sus actividades agropecuarias: Año 2010, con una parcela de una hectárea.

Periodo de mayor adquisición: Entre diciembre de 2019 y marzo de 2023.

Propiedades compradas antes del sexenio de AMLO: 4.

Propiedades compradas durante el sexenio de AMLO: 9.

Cargos públicos previos: Presidente municipal de Macuspana (2000–2003).

Declaración patrimonial: Según su versión, presentada ante autoridades locales.

Versión del involucrado: “Los ranchos son producto de mi trabajo, los compré poco a poco”.

Con información de Proceso