Jorge Luis, asesino de la joven Lesvy Berlín, pasará 45 años en prisión, determinan los jueces

Jorge Luis González Hernández fue condenado este viernes a 45 años de prisión por el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, a quien mató en mayo de 2017 en las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México.

Además, Jorge Luis González tendrá que pagar una indemnización por un monto de 377 mil 450 pesos, además de 47 mil 957 pesos por concepto de gastos funerarios.

El pasado 11 de octubre, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinaron que Lesvy Berlín Rivera Osorio fue asesinada en por su novio, Jorge Luis González Hernández.

“Sin duda ha quedado establecido que se privó de la vida Lesvy y eso se le atribuye a Jorge Luis”, determinaron hoy de manera unánime los jueces de la Sala uno de audiencias del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

Araceli Osorio Martinez, madre de Lesvy, agradeció a los jueces el fallo condenatorio. “Ha sido ejemplo de justicia para Lesvy y todas las mujeres que nos han sido arrebatadas”, dijo con la voz cortada.

Dos años, cinco meses y ocho días después del feminicidio cometido en el Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria, la justicia para la familia de la joven apenas se acerca, pues el Poder Judicial aún debe determinar los años que Jorge Luis pasará en prisión y las medidas reparatorias que otorgará a la familia de la joven, víctimas indirectas.

La muerte de Lesvy Berlín, en mayo de 2017, la habría causado una asfixia por estrangulamiento, es decir, otra persona tuvo que haberla provocado, contrario a la versión del suicidio que la Procuraduría General de Justicia capitalina defendió, así lo demostró hoy el forense José Mario Nájera Ochoa cuyos hallazgos del caso fueron desahogados en el octavo día del juicio contra Jorge Luis “N”, investigado como sospechoso del feminicidio.

El médico forense, quien ha hecho estudios por casos de violencia de género juzgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, detalló que el victimario tuvo que colocarse del lado izquierdo y centímetros delante de Lesvy para asfixiarla el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La joven de 22 años fue hallada la mañana de ese día atada con el cable de una cabina de teléfono público del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el llamado “camino verde”. En junio de 2017 Jorge Luis “N”, su ex novio y ex trabajador de la universidad, fue detenido e inició una investigación en su contra por no haber impedido el suicidio de Lesvy. Luego de diversos recursos legales y protestas de mujeres, el Tribunal Superior de Justicia capitalino reclasificó el delito, por lo que hoy se investiga por feminicidio agravado.

-Con información de Montserrat Antúnez Estrada para Sin Embargo