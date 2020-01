Jesús Seade niega salida de Subsecretaría de la SRE

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade Kuri, salió al paso de los trascendidos respecto a que estaría por dejar esta oficina de la Cancillería, luego de concluir la misión de llevar a buen puerto la negociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este lunes, a través de diversas columnas periodísticas se corrió la versión de un eventual relevo en esta Subsecretaría, que mantiene la relación con los dos países socios de la región.

Entre trifulcas mareadas me entero que ya me voy. ¿De dónde? El primer encargo con que me honró el presidente @lopezobrador_ en lo básico ya salió. Pero queda mucho por hacer en esta noble Cancillería y en eso seguiré mientras así dispongan el presidente y el canciller @m_ebrard”, escribió.