Jalisco cancela pruebas masivas: “proveedores ya no contestan el teléfono”, dice el Gobernador

El Gobernador Enrique Alfaro dijo esta mañana que Jalisco ha postergado las pruebas rápidas de COVID-19 porque los proveedores desaparecieron.

En todo el mundo se han dado casos de estafas. De acuerdo con Associated Press, los delincuentes han aprovechado la emergencia para engañar al público e incluso a gobiernos. No es claro que este sea el caso, pero al menos España ha debido cancelar y devolver “pruebas rápidas” porque las pruebas no sirven.

En una entrevista con W Radio, Alfaro señaló que los proveedores les aseguraron que las pruebas estaban atoradas en la instancia aduanera, para posteriormente no contestarles el teléfono.

“Los órdenes de compra que ya teníamos aprobadas, de repente fueron canceladas, no llegaron las medicinas (…) Después ya no nos contestaron el teléfono”, señaló.

Ante dicha situación, el titular de Jalisco señaló que sólo comprarían pruebas rápidas que estuvieran certificadas por organismo internacional,es a fin de garantizar que los resultados no dieran falsos positivos, como en España.

“Nosotros vamos a comprar pruebas rápidas que estén acreditadas y certificadas por organismos internacionales; no permitiría jamás que se comprara algo que no cumpla estas condiciones”, añadió.

Apenas ayer, el Gobierno de Jalisco informó que daría inicio a la aplicación de pruebas masivas para detección de COVID-19 y al registro para entrega de apoyos económicos emergentes a población vulnerable.

En un comunicado informó que cuenta con 5 mil pruebas garantizadas y están en proceso de gestión otras 20 mil, detalló que se realizarán 600 pruebas por día en el Área Metropolitana de Guadalajara y 240 más en el interior del Estado a las personas con factor de riesgo epidemiológico, personas en factor de riesgo y personas que hayan tenido contacto con algún caso confirmado de coronavirus.

Fuente: Sin Embargo