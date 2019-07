Involucra FGR a familia de Lozoya en caso Odebrecht

La madre de Emilio Lozoya se encuentra evadida de la justicia porque entre 2010 y 2012 el exdirector de Pemex le transfirió 7.4 millones de pesos, desde una cuenta que la Fiscalía General de la República relaciona con la recepción de los sobornos de Odebrecht, informó la Agencia Reforma.

De acuerdo con la orden de aprehensión librada en la causa penal 261/2019, la razón por la que también una hermana de Lozoya es prófuga, responde a que fue beneficiaria de una empresa que el ex funcionario habría señalado a los brasileños para los depósitos ilegales.

En esta causa judicial, el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea ordenó aprehender por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho a Lozoya, y por los dos primeros delitos a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, su madre Gilda Margarita Austin y Solís, y Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió una residencia en Ixtapa a la esposa del exfuncionario

El expediente refiere que el 16 de noviembre de 2010, por órdenes de Lozoya, se transfirieron 5 millones de pesos a su madre desde una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding, administrada por la empresa TMF Services SA.

El dinero fue depositado a la cuenta 0164317815, con clave 012180001643178154 de BBVA a nombre de Lozoya y su mamá Gilda Margarita Austin y Solís, especificando que la empresa Lobnek, con sede en Ginebra, sería la encargada de realizar dicho pago.

La otra transferencia en beneficio de la madre de Lozoya se registró el 22 de noviembre de 2012 por una suma de 185 mil dólares, que al tipo de cambio de la época eran 2 millones 401 mil 281.50 pesos, según un dictamen de la FGR.

Patrick Herman, director Ejecutivo del Banco UBS SA, confirmó a las autoridades que el pago salió de la cuenta de Tochos Holding Limited, bajo el concepto de “pago de impuestos y abogados” a favor la cuenta 012180001643178154 de BBVA, cuya beneficiaria es Austin y Solís.

El 26 de noviembre del mismo año ese dinero se invirtió en la cuenta 0164317815 de BBVA a nombre de Lozoya y su madre, aunque la única beneficiaria era esta última, según la FGR.

La razón por la que se sospecha que estos recursos podrían tener su origen en los pagos de Odebrecht, es que la cuenta de Tochos recibió en algún momento los recursos de una empresa donde los ex directivos de la constructora brasileña afirman que pagaban sobornos a Lozoya.

Según los ejecutivos de Odebrecht, el ex director de Pemex les pidió transferir los supuestos sobornos a las off shores Latin America Asia Capital Holdings LTD y Zecapan, cuya identidad bancaria en ambos casos fueron proporcionadas por Lozoya, por ser empresas vinculadas a él y su familia.

La primer, constituida el 10 de septiembre de 2008, abrió el 28 de febrero de 2012 en el Banco Gonet & Cie una cuenta donde autorizó como firmantes para el manejo de recursos a TMF Services SA.

Además, otorgó un poder de gestión a la empresa Lobnek Wealth Management SA, estableciendo que Gilda Susana Lozoya Austin sería la única beneficiaria de los recursos de esa cuenta.

Según la FGR, los movimientos bancarios de esta cuenta provocaron alertas de lavado por exceder de 300 mil dólares, la máxima permitida para dichas operaciones, lo que ocasionó que el banco realizara el estudio “Know your customer”.

El 22 de junio de 2012 se notificó a TMF Services el cierre de la cuenta y hasta ese momento el saldo de Latin America era de 1 millón 516 mil 835.43 dólares, dinero que fue transferido a una cuenta de Tochos abierta desde el 1 de junio de 2010.

La nueva cuenta también estaba vinculada a Lozoya y su hermana. Lozoya fue deshojamiento de 2010 al 28 de febrero de 2012, fecha en que cedió sus derechos a la hermana.

Un aspecto ya conocido, que explica la orden de aprehensión contra Nelly Maritza Aguilera Concha, es que esta mujer cobró en una transferencia internacional una suma de 1.2 millones de dólares por la venta de su casa de Ixtapa a Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya.

Si bien el inmueble costó 1.9 millones de dólares, la operación que se presume ilícita es la de 1.2 millones porque se trata de un dinero que el 31 de julio de 2013 salió precisamente de la cuenta de Tochos, la que según la FGR recibió el dinero cobrado por Latin America Asia Capital Holdings a Odebrecht.

Molson Managment Services LTD, como director corporativo único, fue la entidad que solicitó transferir esta suma en favor de Aguilera Concha a la cuenta 4798-277 del Banco de Montreal, en la ciudad de Toronto, Canadá, bajo la referencia de “préstamo”.