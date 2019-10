Inversionistas reaccionan tras balaceras en Sinaloa

Este viernes las bolsas mexicanas muestran retrocesos, en línea con el desempeño de sus pares en Estados Unidos. El S&P BMV IPC cae -0.33% y el FTSE BIVA -0.28%., mientras tanto, en el país vecino, el Dow Jones retrocede -0.76 por cietno, el S&P 500 -0.37% y el Nasdaq -1.26%.

Sin embargo, el IPC, el indicador bursátil más importante de nuestro país, abrió con una caída de -0.66 por ciento, lo que algunos analistas interpretaron como una reacción de los inversionistas al estallido de violencia registrado en Culiacán, Sinaloa.

“El punto es que noticias de seguridad pública no influyen o no alcanzar a tumbar la bolsa como cosas relacionadas con finanzas, como el aeropuerto, peros sí estamos pensando que el hecho de que haya habido una “picadita” y luego una recuperación, habla de que sí fue una situación más grave o trascendente que otras que ha habido, normalmente no debería tener ningún impacto”, consideró Amín Vera Cerda, analista de Black Wall Street Capital México.

De acuerdo con el analista muchos inversionistas “ya están tomando la seguridad pública en cuenta para no entrar o pedir más rendimiento para México o están buscando inversiones muy específicas, cualquier inversión planeada en activo fijo en los próximos seis meses se puede ver afectada por esta situación”, advirtió el especialista.