Inversión en refinería Deer Park se recuperará en dos o tres años; es un buen negocio para el país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, “es un buen negocio para el país”, además de que la inversión se recuperará en dos o tres años.

“En dos o tres años. Ya está hecho el análisis financiero, es un buen negocio para el país”, afirmó este miércoles por la mañana en Palacio Nacional.

El mandatario mexicano dejó en claro que tiene el firme compromiso de que para el año 2023, el país sea autosuficiente en materia de combustibles.

Estamos decididos que para el 2023 dejemos ya de dejar de comprar las gasolinas. Esto nos va a significar autosuficiencia, es seguridad nacional, porque no somos dependientes, algo muy importante es que no aumenten los precios de los combustibles”, dijo.

“Nos convertimos en el país petrolero del mundo que más compra gasolinas y otros petrolíferos al extranjero, ahora se está llevando a cabo un cambio, dirían los tecnócratas, un cambio de paradigma o un nuevo plan de negocios: ya no vamos en el futuro a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas, vamos a producir”, recalcó.

“Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que se requieren en el país con el propósito de que tengamos autosuficiencia, que no haya dependencia en estos combustibles y que también podamos garantizar que no aumenten los precios de la gasolina, el diésel y otros derivados del petróleo, porque ese es el compromiso que tenemos”, argumentó.

López Orador aseveró que la operación de compra de esta refinería a la empresa Shell tuvo que realizarse en completo silencio por parte de su gobierno para evitar que se cayera la operación.

“Se llevó toda la operación en sigilo porque así se hacen todas las operaciones, si no, se hubiera roto toda la operación. Si lo hubiéramos hecho público desde el principio, nuestros adversarios, que no les gusta nada, nos hubiesen bombardeado y no hubiésemos logrado llevar a cabo esta operación que es fundamental, porque nos da la capacidad para procesar 430 mil barriles”, afirmó.