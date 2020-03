Intentan rematar a un herido en hospital del IMSS

Un grupo de civiles armados intentaron rematar a la persona que resultó herida esta mañana, en un enfrentamiento al norte de Culiacán, pero se encontraron con elementos de la Secretará de la Defensa Nacional, quienes lo impidieron.

Las autoridades confirmaron que si registraron detonaciones de arma de fuego al interior del Hospital Regional del IMSS, pero los elementos del ejército controlaron la situación.

Al final, cuatro personas fueron detenidas con una gran cantidad de armamento, el cual transportaban al interior de un vehículo, que también fue asegurado.

La persona que intentaron rematar continua recibiendo atención médica, y es fuertemente custodiado, para evitar otro hecho similar.

La mayoría de las personas, quienes se encontraban en ese momento en consulta, salieron atemorizados del hospital, a pesar de que se informó, que los médicos continuaron brindando el serifio.

Dice Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública:

“Llegó un grupo de cuatro personas armadas para tratar de ultimar a la persona que resultó herida en Loma de Rodriguera, afortunadamente no lograron su cometido, tenemos cuatro personas detenidas, diferente armamento, ya la situación el hospital está controlada, no hay rehenes, no hay más heridos, fue una agresión que trataron de hacer contra la persona que resultó herida inicialmente en Loma de Rodriguera”.