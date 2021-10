Insta AMLO a jóvenes a “alejarse lo más que puedan del dinero” porque “es mejor la pobreza que la deshonra”

Al reiterar su critica contra gobiernos corruptos que se llenaban de lujos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es mejor la pobreza que la deshonra.

“¿Cuál es el mejor consejo?, es mejor la pobreza que la deshonra. No hay que ambicionar así lo material, el dinero, eso no es la vida, eso no es la felicidad y no quiere decir que no se tenga para lo básico, se puede tener también para la distracción y el disfrute, pero como decía Juárez ‘la justa medianía, no la ambición’, y de querer triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y estar pensando que eso es viveza”, expresó en conferencia mañanera.

El Mandatario insistió en que el dinero y lo material no son la felicidad.

“No dejo de dar el consejo, en especial a los jóvenes, que se alejen lo más que se pueda del dinero porque eso es una tentación y no necesariamente significa felicidad, a veces es la perdición. La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, la consciencia y el prójimo, no lo material, el lujo barato, las marcas, no, no, no, qué barbaridad, la ropa, los relojes, de mal gusto”, expuso.

“Y que conste que no estoy en contra de quien con esfuerzo, con trabajo y de conformidad con la ley logra un patrimonio, no todo el que tiene es malvado, pero el lujo, la ostentación es de mal gusto, es ofensivo y si nos podemos alejar de eso, mejor, no quiere decir que no de busque tener lo necesario”.

Agregó que la corrupción no es parte de la cultura y por el contrario, hay muchos valores en el pueblo.

“Hubo un presidente que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura de México, fíjense lo equivocado de ese presidente, no, en el pueblo hay una gran reserva de valores”, sostuvo.