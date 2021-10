Inscripción de RFC a partir de 18 años se queda en paquete fiscal; el lunes, a votación

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a discutir y votar el próximo lunes los dictámenes de Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos 2022 sin modificar los criterios generales de la política económica, aunque con algunos cambios como el de precisar que la inscripción de los jóvenes a partir de los 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no implicará obligaciones fiscales ni dará lugar a la aplicación de sanciones.

De acuerdo con los proyectos de dictamen distribuidos esta noche a los integrantes de la comisión, el total de ingresos del gobierno federal para 2022 será de 7 billones 88 mil millones de pesos.

A su vez, la estimación del crecimiento para el año entrante se mantiene en 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el tipo de cambio en 20.3 pesos por dólar, el precio ponderado del barril de petróleo en 55.1 dólares y la plataforma de producción petrolera en un millón 826 mil barriles diarios.

Aunque el dictamen de la Comisión de Hacienda, encabezada por el diputado “verde” Luis Armando Melgar, respalda la propuesta de la Secretaría de Hacienda para inscribir obligatoriamente a los jóvenes desde los 18 años de edad al RFC, se plantea adicionar un párrafo para evitar sanciones injustificadas.

“Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro ‘Inscripción de personas físicas sin actividad económica’, conforme al reglamento de este código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones”, señala el proyecto. Ello, subraya, “para que quede claro que tal inscripción no implica obligación fiscal alguna para los mayores de 18 años sin actividad económica. Asimismo, se destaca que esta medida no dará lugar a la aplicación de sanciones”,

La Comisión de Hacienda fue citada a las 11:00 horas del lunes para discutir y votar los dictámenes del paquete fiscal, con la expectativa de someter ese mismo día a consideración del pleno la Miscelánea Fiscal y en sesión posterior la Ley de Ingresos 202.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre como fecha límite para aprobar el paquete de ingresos y turnarlo al Senado de la República para su ratificación.

