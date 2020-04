Inicia hoy el Horario de Verano

El horario de verano 2020 comienza este domingo 5 de abril, por lo que será necesario que ajustes tu reloj antes de irte a dormir, o bien, a las 02:00 horas de la madrugada, para realizar el cambio en tiempo y forma. Sabemos que en esta cuarentena por coronavirus, muchos han visto desfasados sus horarios de sueño, pero aun así es importante que el nuevo horario no te tome desprevenido.

Horario de verano: cuándo comienza

Lo primero que debes saber es que el horario de verano 2020 inicia este domingo 5 de abril y termina hasta el 25 de octubre a la misma hora que su comienzo, es decir, a las 02:00 horas.

Debido a el horario de verano, tendrás que adelantar una hora tu reloj. Te recomendamos hacerlo desde el sábado 4 de abril, pues aunque el cambio se realiza hasta las 2:00 de la madrugada del domingo 5 de abril, así estarás preparado y despertarás con el nuevo horario.

El 27 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitó un estudio para revisar la viabilidad del horario de verano que se aplica en México; y aseguró que en caso de que tengan ahorros significativos se actuará en consecuencia.

En la conferencia de prensa matutina, dejó en claro que esta medida no se va a modificar hasta que le entreguen un dictamen final de los resultados que deja cambiar el horario.

Horario de verano: origen e historia

Afortunadamente hay no sólo uno sino dos culpables a quienes señalar por el horario de verano: Bejamin Franklin y George Hudson. Franklin, quien se encontraba en Francia como enviado diplomático de Estados Unidos, notó que los franceses aprovechaban mejor la salida del Sol y empezaban sus labores más temprano.

No por nada acuñó la frase “temprano a la cama y levantarse temprano hacen a un hombre saludable, rico y sabio”. Pero no fue él quien propuso adelantar el reloj.

Cambio de horario: cómo empezó

El entomólogo neozelandés George Hudson fue el primero en proponer formalmente un cambio de horario. En 1895, el aficionado de los insectos presentó un ensayo a la Sociedad Filosófica de Wellington para hacer un cambio de dos horas y aprovechar mejor la luz solar.

Como él, hubo otros en Inglaterra y Estados Unidos que pidieran algo similar, pero no fue sino hasta años después que se adoptaría el modelo.

La primera ciudad en adoptar el cambio de horario fue Port Arthur, Ontario en 1908 y el Imperio Alemán fue el primer estado-nación en adoptar esta medida durante la Primera Guerra Mundial.

El 30 de abril de 1916 pidió adelantar los relojes como una medida de ahorrar carbón que serviría en la guerra en vez de usarse en iluminación. Durante este tiempo, la medida fue temporal.

En la Segunda Guerra Mundial, se volvió a adoptar el cambio de horario para ser una forma de ahorro de energía. Así, fue como varios países alrededor del mundo comenzaron a seguir los pasos de las potencias y finalmente se quedó como una medida permanente.

En México, el horario de verano se adoptó en 1996 con el objetivo de ir a la par del horario de Estados Unidos y no afectar el comercio o el turismo. Por lo que tenía que cambiarse dos veces al año.

Actualmente, la medida no aplica al estado de Sonora, Quintana Roo y Baja California bajo el argumento de mantener un horario similar a Estados Unidos y no tener afectaciones en las actividades de la frontera norte. Quinta Roo, por su parte, lo hace para que no afecte al turismo y las horas de Sol y playa.