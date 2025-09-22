Inicia FGJ-CDMX investigación por homicidio en el CCH Sur

Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de  investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado del hecho ocurrido hoy al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur de la UNAM, en la alcaldía Coyoacán, que dejó saldo de un estudiante sin vida y un empleado lesionado.

De acuerdo con las indagatorias , alrededor de las 13 horas, un alumno identificado como Lex Ashton “N”., de 19 años fue quien cometió el crimen contra Jesús Israel de 16 años de edad e hirió a un trabajador de 65 años  del área administrativa

El presunto responsable, quien portaba una capucha, intentó huir, por lo que al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas.

Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC)

Las autoridades educativas fueron quienes atendieron la emergencia y entregaron al sospechoso a los elementos de la SSC, para su puesta a disposición

La Fiscalía, en colaboración con la SSC, lleva a cabo las diligencias ministeriales, policiales y periciales correspondientes, a fin de esclarecer lo ocurrido y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

