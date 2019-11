Informe policial, el otro enemigo; fallan capacitación y coordinación

Policías preventivos y mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reconocen que el procedimiento de “llenado” del Informe Policial Homologado (IPH) es una dificultad permanente, ya que como primeros respondientes no saben cómo elaborarlo completamente y no existe la capacitación para ello.

El IPH consta de dos partes que deben ser llenadas en 64 páginas por todas las policías del país.

Las primeras son cinco secciones en las que se tienen que dar detalles de los hechos delictivos: Puesta a disposición, Primer respondiente, Conocimiento del hecho y seguimiento de la actuación de la autoridad, Lugar de la intervención y Narrativa de los hechos.

Además existen siete anexos: Detención(es), Informe del uso de la fuerza, Inspección del vehículo, Inventario de armas y objetos, Entrevistas, Recepción del lugar de la intervención y Continuación de la narrativa de los hechos y/o entrevista.

No puedes llenarlo todo, te faltan datos o por quedar bien lo llenas como va. Cuando eres el primero en llegar reportas el hecho a la central de radio del Puesto de Mando, que te da un número de folio para el llenado; eres el responsable de la cadena de custodia, se va incrementando el número de información. Cuando yo no alcanzo a llenarlo tacho los espacios que quedan vacíos, de ahí se da un cascada de errores.

Se va modificando la información y tienes que buscar el ‘encuadre’ con el Ministerio Público para que no te tire la puesta, pero de nada sirve, si llegas al juez de control y no te califica de legal la detención”, relató a Excélsior Ramón, policía del Sector Morelos, una de las áreas de la SSC en las que más puestas a disposición se realizan por delitos de alto impacto.

A ello se suma la falta de coordinación y capacitación integral.

El problema del IPH es que no hay una capacitación tripartita sobre su llenado. Es decir, al policía le enseñan a llenarlo pero luego el MP desecha una puesta no porque esté mal llenado el IPH sino porque, de acuerdo a su criterio, no procedía la detención.

Verbalmente, cuando el policía aclara que sí era procedente, entonces el MP le dice que con ese IPH no lo puede procesar porque el juez de control le va a calificar de ilegal la detención”, expuso un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ha enfrentado estos conflictos legales.