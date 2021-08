Infonavit pide que se regule el mercado de renta en México

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, reconoció que es necesario regular el mercado de renta de viviendas en México.

Este 23 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 en una conferencia de prensa.

El 16 por ciento de las viviendas habitadas son rentadas: INEGI

De acuerdo con la ENVI 2020, en México hay cerca de 35 millones de viviendas habitadas, de las cuales el 16.4 por ciento son rentadas (cerca de 5.8 millones de hogares).

El director general del Infonavit destacó que en otros países se han implementado políticas públicas para el arrendamiento y aseguró que en México se debe comenzar a regular.

“Aquí se debería empezar con hacer que el mercado de la renta de viviendas sea formal y se estudie a profundidad”

CARLOS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, DIRECTOR DEL INFONAVIT

¿Por qué las personas habitan viviendas rentadas?

Las personas que aseguraron que su vivienda es rentada principalmente porque no tienen acceso a un crédito o carecen de los recursos necesarios para comprarse una casa:

No tienen acceso a un crédito o no tienen recursos, 51.4 por ciento

Por facilidad de poder mudarse, 22 por ciento

La mensualidad es menor que una hipoteca, 9.7 por ciento

No le interesa comprar, 5.4 por ciento

Prefiere invertir en su persona, 3.3 por ciento

Otros motivos 8 por ciento

Los estados con el mayor porcentaje de viviendas rentadas, según el Infonavit, son Guerrero, Chiapas y Sinaloa, donde más del 60 por ciento de los hogares habitados no son propios.

68% de las viviendas son propias

Mientras del total de viviendas habitadas, casi el 68 por ciento de las casas son propias, ya sea que se hayan pagado totalmente o están en proceso de pagarse

Según la encuesta, el 18 por ciento de quienes compraron su vivienda lo hicieron con el crédito Infonavit, mientras el 65.4 por ciento con recursos propios.

Fuente: SDP