INE rechaza cancelar candidaturas del PJ por falta de atribuciones

Ciudad de México. Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que este órgano no tiene atribuciones para cancelar candidatura alguna de la elección judicial, pues la revisión de expedientes de aspirantes tocó a los tres comités de Evaluación, uno por cada poder de la Unión, no al Instituto.

En mesa semanal, los consejeros estudiaron el tema y – en un hecho poco común- todos coincidieron en que la reforma constitucional y la ley electoral los excluyó del proceso de registro de candidaturas.

Consultada al respecto, la consejera Norma de la Cruz dijo que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recibió oficios de distintas solicitudes los cuales serán respondidos oficialmente en la sesión del consejo general del jueves de esta semana.

“Vamos a dar la respuesta forma y también es importante señalar que es muy curioso que en estos oficios nos solicitan que cancelemos registros. Y sí es bien importante remarcarle a toda la ciudadanía que en este proceso el INE no hizo registros (por tanto), no podemos cancelarlos”, dijo.

Otra cosa que tenemos que poner en perspectiva, añadió, es que estamos hablando de 26 casos (mencionados por el Senado de la República de presuntas candidaturas irregulares) de 3 mil 414 candidaturas en total que están en las boletas.

“Qué bueno que se están tomando medidas de que (algunos) no cumplen con los requisitos (pero) al Senado lo dejaron como el puente entre los comités de los tres Poderes de la Unión, para hacerle llegar la información (de candidaturas) al INE”, señaló.

Así que “no es lo mismo que nos digan: ‘INE, estos ya no juegan’ a ‘INE sácalos del juego’; nosotros no podemos hacer eso”.

Recordó que si bien el INE revisará el tema en un segundo momento, esto será posterior al día de la elección y una vez que se tengan los resultados de los cómputos de sufragios.

Desde la semana pasada y hasta el 15 de junio el INE tendrá abierto un buzón o micrositio en su página para facilitar a toda la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil el envío de documentos a partir de los cuales se presuma que alguna de las personas candidatas (ganadoras) no llenen los requisitos establecidos por la Constitución y la ley electoral, en lo relativo a la llamada de “8 de 8 contra la violencia”, más dos causas adicionales, ser deudor de pensión alimentario o prófugo de la justicia.

Entonces, dijo la consejera De la Cruz, “los datos que nos allega el Senado de la República los tomaremos en consideración llegado el momento. Pero lo que sí es bien importante señalar es que en este momento procesal nosotros no podemos cancelar registros de candidaturas”.

El decreto de reforma establece que el INE, en el segundo momento referido, tendrá que revisar la elegibilidad y también que la elección sea paritaria.

“Entre las cosas que vamos a revisar, y por eso el mecanismo que hicimos de la ‘8 de 8’ no solo es que cumplas con los requisitos sino que no estés en ninguno de estos supuestos y que no hayas tenido una sentencia”, indicó.

Es decir, el análisis que toca hacer al INE es antes de expedir las constancias de mayoría (ganadoras), así como de eventuales renuncias a las candidaturas, lo cual tiene un impacto.

Recordó que las boletas de la elección judicial ya están impresas y en estos días están llegando a los distritos electorales para su distribución a los funcionarios de casilla.

Por tanto, agregó la consejera, “en esta etapa procesal nosotros no podríamos responderle positivamente porque incluso el diseño de cómo se hicieron los registros y toda la supervisión no nos tocó a nosotros.