INE promete resultados preliminares confiables de la consulta a las 21:30 horas

El director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, René Miranda, adelantó que “difícilmente” los resultados preliminares estarán hasta la media noche, pues confió en la eficiencia del método y sobre todo, recordó que “nunca” una estimación no ha coincidido con los resultados finales. por lo que reiteró que a las 21:30 horas, tiempo del centro de México, el Consejo General estará en condiciones para ofrecer una estimación de resultados.

“Daremos cuántos por el sí, cuántos por el no, cuántos eliminaron el voto y porcentaje estimado de participación para saber si se logra el 40 por ciento; recuerden que es estimación entre tanto y tanto, el conteo nunca da números absolutos. Recordar que los conteos rápidos son preliminares, no hay que perder de vista que son confiables y técnicos, pero es estimación cercana, preliminares, los cómputos oficiales son los que no darán resultados finales que iniciarán esta misma noche. “Aunque nunca ha habido un conteo rápido que tenga una gran diferencia con los conteos finales. Siempre es difícil ( la) hora de conteo, pero ahora estimamos por desfase de horario, si todos cerrarán igual en hora y media tendríamos resultados preliminares, pero difícilmente vamos a tener un escenario que nos vayamos a la media noche”.

Recordó que el viernes se seleccionaron ante notario público las mil 800 mesas receptoras que serán utilizadas como muestra para estas estimaciones.

“Será un conteo rápido que nos permitirá conocer tendencias, tenemos ya todo listo con equipo técnico en la biblioteca del instituto. “A partir de las 18:00 horas iniciará el cierre de mesas y comienza el proceso de llenado de documentación para saber cuántas ciudadanas y ciudadanos votaron por el sí, cuántas por el no y cuántos anularon”.

Milenio