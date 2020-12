INE pide a Morena retirar su spot en el que llama “tumor” a la alianza del PRI, PAN y PRD

La comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional electoral (INE) avaló medidas cautelares contra el spot del Partido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el que difunde un video contra la alianza opositora PAN-PRI-PRD, y la llama “tumor”.

“El spot no podrá transmitirse durante el periodo de precampaña que concluye el 31 de enero”, detalló el INE.

Por unanimidad, los tres consejeros integrantes de la comisión de Quejas y Denuncias dieron seis horas a Morena para retirar el spot de sus redes en el que señalan a la alianza opositora como un “tumor para México”. También solicitaron que no se transmita más en radio y televisión.

Además, el consejero Ciro Murayama explicó que el spot fue pautado para ser difundido desde el periodo ordinario, por eso se permitió que apareciera como parte de la pauta en radio y televisión, pero Morena no lo retiró a partir del 23 de diciembre cuando arrancaron las precampañas, y, por su contenido electoral, no puede ser difundido hasta en tanto no arranquen las campañas electorales a partir del 3 de abril.

Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de Revolución Democrática (PRD) para emitir las medidas cautelares en contra de Morena y su dirigente, Mario Delgado Carrillo, por la difusión de mensajes y videos en cuentas de redes sociales que, a decir de los partidos quejosos, constituyen promoción personalizada.

Más tarde, la Comisión reconoció que las publicaciones de Mario Delgado podrían formar parte de una estrategia de comunicación buscando posicionar a su partido antes de que inicien las campañas electorales.

Fuente: Sin Embargo