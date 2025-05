INE notifica al Senado sobre solicitud de cancelación de candidaturas

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al Senado que el Consejo General aprobó un acuerdo que da respuesta a la solicitud que hizo el Legislativo para cancelar 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial.

El acuse de recibido señala que se anexa una copia simple de dicho acuerdo, así como el enlace electrónico de la página del instituto donde pueden acceder al acuerdo para tener detalles.

El oficio fue entregado a las 4:30 de la tarde de hoy y dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

El pasado domingo, el Senado y la Cámara de Diputados entregaron tres documentos donde solicitaron al INE cancelar 6 candidaturas de personas a las que se les imputa algún delito, mientras que de otros 12 candidatos señalaba que no gozaban de buena reputación para su idoneidad y otros 8 no llegaban a una calificación mínima de 8 en el promedio de la licenciatura.

Ante estas solicitudes, los 11 consejeros acordaron por unanimidad que no podían dar de baja a los candidatos, ya que no está en sus facultades porque no lo estipula la reforma judicial, de modo que será hasta la declaratoria de validez cuando se analicen estos casos.