INE no ha notificado sobre restricciones de elección judicial: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le ha informado de las restricciones de cara a la elección judicial del 1 de junio.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso que seguirá informando hasta que llegue la notificación a la Presidencia de la República.

“El INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados porque la ley es cuando te notifican”, refirió.

“Podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección al Poder Judicial”, puntualizó.

El INE prohibió a los Gobiernos federal, estatal o municipal y a cualquier institución pública o funcionario público promover la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio.

En la víspera del inicio de las campañas para el “Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, el INE aprobó los “criterios que garantizan la equidad e imparcialidad” de esta etapa previa y hasta el día de la elección.

“Ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas, en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional”, señaló la propuesta del consejero Arturo Castillo.

“En su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades”, añadió el consejero.

En total tres mil 422 personas arrancaron la campaña electoral para los diferentes cargos de magistrados del Poder Judicial en México, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entre todos los candidatos están las actuales ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes buscarán el voto ciudadano para renovar sus puestos en la SCJN, tras la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).