INE multó al Partido Verde con 41 millones de pesos por contratar “influencers” y violar veda electoral

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió multar con 41 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por contratar “influencers” y violar la veda electoral en el marco de las votaciones del pasado 6 de junio.

Asimismo, el órgano electoral confirmó que, como parte de la sanción, también se suspendió la emisión de spots en radio y televisión, por un año, a partir del próximo mes de agosto.

Con 10 votos a favor y uno en contra, se tomó esta decisión debido a la omisión del reporte de gastos realizados por el PVEM en una campaña de propaganda electoral que asciende a los 20 millones 466,784 pesos, dinero utilizado para contratar a 104 “influencers” con el fin de promocionar a la fuerza política y sus propuestas.

“El PVEM ocultó pago a ‘influencers’. Es un gasto tóxico para obtener ventajas indebidas, ilegítimas e ilegales en plena veda y en la jornada de votación. Dañó, así, la equidad en la contienda”, escribió el consejero Ciro Murayama en su cuenta de Twitter.

Las acciones de las figuras públicas no fueron libertad de expresión (Capturas de pantalla: Instagram)

Asimismo, durante su participación en la sesión extraordinaria del Consejo, señaló que estas acciones han sido un acto recurrente en este partido político, pues durante la jornada electoral de 2015 presentó una situación similar.

“Se trata de una estrategia mediática donde participan decenas de ‘influencers’, quienes al final dicen yo no cobré, mi actuación fue voluntaria. Todos volvieron actuar como equipo de nado sincronizado”, señaló.

Para el consejero presidente Lorenzo Córdova, aseguró que, gracias a las investigaciones del INE, se confirmó que las acciones realizadas por estas figuras públicas no fueron expresiones autónomas y auténticas de ciudadanos, sino que se realizaron a cambio de dinero.

“No se necesita, desde este punto de vista, me parece, mucho para comprender el engaño, el intento franco y abierto de fraudear la ley, porque estamos ante eso, un intento de fraude a la ley, de vulnerar las reglas del juego que han sido pactadas y que son conocidas por todos los actores políticos, y con ello, actuar de manera desleal con el acuerdo democrático básico y fundamental que sustenta nuestro sistema electoral”, sentenció.

La consejera Adriana Favela recordó que en las historias de Instagram, donde estos personajes etiquetaron al Partido Verde, se acreditó un guion para ser utilizado a la hora de emitir sus mensajes en apoyo, el cual consiste en tres partes: una introducción para referirse a la necesidad de votar por el partido político, otra referente a las propuestas de campaña y un cierre que señala sus intenciones de votar por el PVEM.

“Algo importante es que no existió deslinde por parte del Partido Verde respecto a los mensajes difundidos por los ‘influencers’, se arriba a la conclusión de que hubo una acción concertada o planeada con un fin específico que es influir e influenciar el voto de la ciudadanía en favor del Partido Verde”, destacó Favela.

Finalmente, el Consejo General aseguró que está en busca de una sanción histórica contra todos los partidos que cometieron conductas inapropiadas durante el proceso electoral. La cantidad podría ascender a más de 1,300 millones de pesos.

“De ser aprobados el día de hoy sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana”, expuso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la sesión extraordinaria que se realiza este jueves.

Se expuso que el 74% de estas multas propuestas corresponden a egresos no reportados, eventos reportados de forma extemporánea, registro extemporáneo en el Sistema Integral de Fiscalización, egresos no comprobados, egresos e ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad.