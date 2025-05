INE modifica reglas para dar estimado de participación ciudadana la noche del 1 de junio

Con críticas de algunos consejeros por la modificación a siete días de la elección judicial del 1 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una modificación al programa del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la jornada Electoral (SIJE) para dar a conocer ese día, por la noche, una estimación de participación ciudadana.

La muestra que se utilizará para ofrecer dicha estimación será de mil 644 casillas, tomando como parámetro de 15 casillas como máximo por distrito judicial.

El diseño será estratificado, en donde al interior de cada estrato se seleccionarán casillas mediante un muestreo aleatorio, simple, sin reemplazo y, la asignación de muestras será proporcional al tamaño de cada estrato.

El sábado previo a la jornada electoral, la dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elegirá las casillas seccionales que formarán parte de la muestra para el reporte de personas votantes.

La operación de este muestreo la realizarán los asesores Michelle Anzarut Chacalo y Luis Felipe González Pérez, en coordinación con el personal de la dirección.

Aunque respaldó el proyecto aprobado, la consejera Carla Humphrey dijo que esta resolución del INE llega siete días antes de la jornada electoral, “sin estar previsto en el plan y calendario aprobado para este proceso electoral y sin estar presupuestada”.

“Lamento mucho que la ruta que se adopte para estas determinaciones tan importantes, como esta que se nos propone hoy particularmente de la forma en la que se hace, destaque la exclusión de algunas áreas y las deje sin capacidad de operar o de opinar a las propias áreas técnicas”, destacó.

En el mismo sentido, el consejero Jaime Rivera afirmó que introducir un cambio en el sistema informático, en este caso al SIJE, podría afectar la arquitectura del conjunto del diseño de ese sistema, lo que representa un riesgo y puede afectar tareas de los supervisores, capacitadores y asistentes electorales (CAE).

“No obstante, no me opongo a este ejercicio, entre otras razones, porque con una muestra relativamente grande de mil 500 casillas. prácticamente, el único riesgo que advierto es que el SIJE pudiera verse afectado y, por lo tanto, algo no funcionara bien. Repito, entiendo que es un riesgo bajo y en esa medida puede considerarse aceptable”, planteó.