INE mantendrá lineamientos para revocación; tocará a TEPJF determinar validez

Ante la propuesta del partido Morena de modificar los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato y aceptar formatos en papel en todo el país, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, evidenció los problemas que impiden a la autoridad electoral reconocer un acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política que pretende ser la base para el cambio solicitado.

Los principales problemas, abundó, se suscriben a un acuerdo que incumplió el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución y al hecho de que el asunto está sujeto a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual es la única instancia para definir el uso o no de la aplicación móvil, así como la propia retroactividad de la medida.

También recordó que el régimen transitorio de la reforma constitucional prevé sólo 20 días para la revisión de los apoyos que se recolecten, por lo que, de aceptar firmas en papel, se requiere de una ampliación de plazo, considerando que para la Consulta Popular de este año fueron necesarios 45 días para revisar 2 millones de firmas en papel, de las cuales 1 de cada 5 resultaron falsas.

El Consejero Uuc-kib Espadas Ancona estimó que el Instituto no puede modificar sus propios acuerdos, salvo por mandato jurisdiccional, por lo que hizo un firme llamado a seguir el orden legal, ya que el acuerdo del Senado resulta insuficiente para llegar a ese extremo.

“Toca exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidir si los lineamientos del INE pueden aplicarse tal y como fueron aprobados o tendremos que aceptar que la ley ordena el uso de papel sin distinción sobre el uso de la aplicación”, enfatizó.

En su intervención, la Consejera Claudia Zavala Pérez propuso enviar argumentos técnicos a la Sala Superior TEPJF, a efecto “de que podamos automatizar más nuestra responsabilidad y generar con ello mayores certezas en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación.”

Zavala reiteró que la APP tiene el resguardo de datos personales y el aviso de privacidad: “si nosotros entramos, lo podemos consultar porque ha sido un tema muy cuidado desde la construcción de la APP para cuando se aplica a candidaturas independientes. Se cuidan los datos personales, se da el aviso de privacidad y está plenamente protegida la información que está a cargo del INE.”

La Consejera Adriana Favela Herrera estimó que la utilización de papel para la recolección de firmas “pone en riesgo muchísimas circunstancias; y yo no estoy hablando de que se quisiera hacer alguna trampa o no, sino que también cuando se está requisitando un formato en papel basta con que una letra, un número de la clave de elector no esté bien asentada para que, entonces, ese formato ya no se tome como válido.”

Por lo cual llamó a reflexionar sobre las virtudes de utilizar el papel o la aplicación del INE “que creo que ya también ha probado sus bondades.”

En este sentido, propuso remitir al órgano jurisdiccional la propuesta de modificación a los lineamientos que plantea el partido Morena, así como todos los argumentos para que se defina la modalidad de recolección de firmas y en su defecto el plazo para su revisión.