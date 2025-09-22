INE inicia proceso de entrevistas a las personas aspirantes a presidencias y consejerías de 17 OPLES

Desde el 27 de marzo de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició con el Proceso de Selección y Designación de presidencias y consejerías de 17 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE): Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Para este Proceso 2025 el Instituto recibió un total de 1,916 solicitudes de personas interesadas en participar en la integración de alguno de los Organismos Públicos Locales Electorales, de éstas, 1,015 fueron de hombres, 881 de mujeres, 20 del género no binario, de este total, cuatro personas reportaron tener alguna discapacidad. En el caso de Chiapas sólo se recibieron solicitudes de mujeres, por tratarse de una convocatoria exclusiva para este género.

En este sentido, las 1,703 personas que cumplieron con los requisitos fueron convocadas a la aplicación del examen, que tuvo verificativo el 17 de mayo de 2025, y estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

1,563 personas asistieron a la aplicación, 714 mujeres, 834 hombres y 15 personas de género no binario. El 26 de mayo, CENEVAL hizo entrega de los resultados, informando que 521 personas aspirantes, 250 mujeres, 264 hombres y 6 personas de género no binario, obtuvieron una calificación que les permitió acceder al cotejo documental y posteriormente al ensayo.

El 31 de julio El Colegio de México entregó a las y los integrantes de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales la lista con el dictamen de las personas que presentaron el ensayo.

En este sentido, de un total de 520 personas aspirantes que fueron evaluadas por El Colegio de México, 342 resultaron con ensayo idóneo; 158 mujeres, 180 hombres y 4 no binarios. Al respecto, se atendieron y tramitaron 50 solicitudes de revisión de 22 mujeres, 27 hombres y 1 persona de género no binario, quienes obtuvieron la dictaminación de “No idóneo”.

Cabe señalar que se recibió mediante correo electrónico la comunicación de un aspirante donde declina su participación en el proceso de selección para la integración de Consejerías Electorales del OPLE de Aguascalientes, por lo que serían 341 aspirantes programados para la etapa de valoración curricular y entrevista.

Serán las 11 Consejerías del Instituto que conforman 3 grupos de trabajo, para realizar una entrevista a cada una de las y los aspirantes, del 22 al 26 de septiembre y del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2025.

El grupo 1 se integra por las consejeras electorales Carla Astrid Humphrey Jordan y Dania Paola Ravel Cuevas, así como el Consejero Electoral Jorge Montaño Ventura. El grupo 2 lo conforman la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, la Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz Magaña y los consejeros Arturo Castillo Loza y Jaime Rivera Velázquez. Finalmente, en el grupo 3 se encuentran las consejeras Rita Bell López Vences y Claudia Zavala Pérez, así como los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y José Martín Faz Mora.