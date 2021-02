InDRE investiga posible aparición de nueva cepa de coronavirus en México

Luego de que se diera a conocer la posible aparición de una nueva cepa mexicana de coronavirus en Jalisco, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, explicó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) indaga si sí es una nueva variante del virus, así como si es más virulenta o se trasmite más rápido, informó Milenio.

Durante la conferencia de prensa vespertina de la Secretaría de Salud, el funcionario indicó que hay muchas variantes del SARS-CoV-2 en México y el mundo, pero que sólo se caracterizan las que tienen potencial de provocar una enfermedad más grave o si se transmiten más rápido.

“No es que sea una variante mexicana, seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana, no es que exista una variante mexicana, para describirla como tal se tiene que investigar su importancia. Es posible que existan varias variantes de mutaciones que no impactan en la transmisión o la virulencia, por lo que no vale la pena caracterizarlas.

“Cuando se encuentran variantes con este potencial, es importante caracterizarla para ver su potencial en el curso de la epidemia”, dijo López Ridaura.

​Añadió que el InDRE está trabajando junto con el laboratorio de Jalisco para analizar si es una nueva cepa y si esta puede tener mayor impacto en la epidemia del país.

“Lo que se busca en nuevas cepas son combinaciones de varias mutaciones que puede tener el virus, que se encuentren de manera consistente en varios individuos. Lo que se debe definir es qué características tiene, si esta cepa tiene algo diferente y la prioridad es buscar si son más virulentas, si la enfermedad es más grave, requiere un estudio serio”, puntualizó.

El fin de semana se hallaron cuatro casos de coronavirus que, se estimó, podrían pertenecer a la nueva cepa identificada en Sudáfrica, sin embargo, esto fue descartado y ahora se estudia si esta variante se desarrolló en México.