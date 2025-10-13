Indicios científicos no anticipaban magnitud de lluvias recientes: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que las autoridades no esperaban las lluvias tan intensas registradas durante la semana pasada y que dejaron inundaciones en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En su conferencia matutina, la mandataria indicó que su administración estaba principalmente concentrada en otros fenómenos meteorológicos en el Pacífico por si aumentaban de intensidad.

«Fueron varios fenómenos que se presentaron y generaron esta lluvia intensa, que no se esperaba que fuera de esta magnitud (…) no había ninguna condición científica meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud», declaró a la prensa.

El gobierno de México reportó este lunes 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron a cinco estados del centro del país entre el 6 y 9 de octubre, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios.

El secretario de Marina, Raymundo Morales, afirmó que sí se realizaron alertamientos en Veracruz, donde se estuvo voceando para evitar que la gente se acercará a los márgenes de los ríos.

El secretario destacó que debido a que estamos en la parte final de la época de lluvias, los cerros se encuentran debilitados y los ríos están a su nivel máximo. Sin embargo, insistió en que “no es sencillo” determinar cuánta lluvia caería.

Las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre derivado de los huracanes «Raymond» y «Priscilla» en el Pacífico mexicano, en confluencia con varios sistemas en el Golfo de México, dejaron más de mil 800 milímetros (mm) de lluvia en los cinco estados mencionados.