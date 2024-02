Inauguran en la Cámara de Diputados los diálogos nacionales para el debate de las iniciativas de reformas constitucionales y legales

Este miércoles, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados inauguró los “Foros de Diálogo Nacional. Súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia», en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Durante el evento, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que se trata de poner en marcha un proceso caracterizado por la tolerancia y la más amplia disposición para escuchar y ponderar las distintas opiniones a tratar. “Se impulsará el ejercicio de la más amplia libertad de opinión y participación”, con el solo requisito del respeto a los distintos interlocutores y participantes, de modo que pueda desencadenarse un flujo de reflexión, interacción y puntos de vista que coadyuven a ordenar los posibles acuerdos, señalar diferencias y construir un diálogo que nutra el trabajo de todos los dictámenes respectivos.

La aspiración es lograr desencadenar una argumentación, discusión y deliberación de altura que, asimismo, eleve la calidad del debate. Esta Presidencia, dijo, “tiene el compromiso de contribuir a que así sea y, en ello, pondremos nuestro mejor esfuerzo”.

Precisó que la importancia y la densidad de la agenda legislativa que ha sido considerada tendrá su canalización más adecuada a través de los foros regionales, que deberán de constituirse en escenarios propicios para la realización de las mejores prácticas de lo que todos conocemos como parlamento abierto.

“El reto es poner en pie el proceso de consulta y análisis que sea referente y positivo para la sociedad y que le sirva a la gente, así como que en él se encuentren las diversas voces, puntos y contrapuntos, con posibilidades genuinas de expresión para influir con los argumentos y los razonamientos de sus opiniones”.

Existe voluntad de dialogar las reformas de importancia extrema

Al declarar formalmente inaugurados los diálogos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jorge Romero Herrera (PAN), reconoció la disposición que existe en la Cámara de Diputados y por parte de todos los grupos parlamentarios, de que en esta última recta de la LXV Legislatura exista la voluntad de dialogar las reformas que son de importancia extrema para el país.

Refirió que la esencia misma de estos foros deriva de un paquete de iniciativas que mandó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados a principios de febrero, pero también es producto de la Junta de Coordinación Política que para estos diálogos no solo se habrá de hablar de las iniciativas del Ejecutivo sino también se profundizará sobre las iniciativas que son importantes para el resto de los grupos parlamentarios.

“Podemos tener todas las diferencias”, pero “el diálogo es lo que no podemos demeritar” porque es donde se demuestra en qué coincides y en qué no; “dialogar no es conceder, dialogar es el espacio en donde dejas claro con qué estamos dispuestos a avanzar por el país y con qué no, pero en el diálogo”, subrayó.

Se van a debatir e incorporar todas las iniciativas planteadas en los foros

El coordinador de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, expuso que el Senado de la República se sumó a este esfuerzo del Congreso mexicano por promover un diálogo abierto, franco, directo, explícito sin renunciar a las convicciones y valores. “Vamos a debatir e incorporar todas las iniciativas de los grupos parlamentarios y lo haremos de cara a la nación y no es simulacro; este es un espacio para hablar”.

Indicó que propuso a la Jucopo conjuntar no solo las 18 iniciativas de reforma constitucional del titular del Ejecutivo, sino las que tenían los diferentes grupos parlamentarios para que se agruparan conforme a la estructura que tiene la Constitución en la parte dogmática, orgánica y funcional. “En la parte dogmática es donde estriban básicamente la mayoría de las diferencias en los dos proyectos de la nación: la libertad, justicia, democracia y el bienestar”.

Es oportunidad de demostrar que podemos construir y debatir

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) destacó que este diálogo es la oportunidad “de demostrar que somos capaces de construir, de discutir, de contrastar y debatir”. Señaló que las coincidencias permiten discutir las propuestas del Ejecutivo y las de otros grupos. “Hay mucho en qué coincidir si entendemos que no hay circunstancia por encima del bienestar de las y los mexicanos”.

Expresó que apoyará las reformas que sean “buenas para México, pero lo haremos diciendo la verdad”, como pensiones al 100 por ciento verdaderamente, actualizar el salario mínimo a los costos de la canasta básica, dar pensión a las personas adultas mayores desde los 60 años y a personas con discapacidad, así como la atención medica integral y un sistema universal de salud. Refrendó su postura “invariable” para no dar ni un voto para militarizar el país, debilitar al Poder Judicial, eliminar los órganos autónomos o desmantelar el juicio de amparo.

Hay disposición a debatir, dialogar y participar en este proceso

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), subrayó que las iniciativas del Ejecutivo son entregadas “justo en el ocaso de un sexenio” y “justo cuando está un proceso electoral en el cual la población debe estar observando las diversas alternativas políticas”. No obstante, expresó su disposición a debatir, dialogar y participar en este proceso. “Yo no claudico a discutir porque es una oportunidad para poner sobre la mesa grandes problemas nacionales”.

Estimó que un tema que se debe debatir es el de seguridad, “porque si no reconocemos que el gran problema que tiene el país es el crimen organizado” en cualquier versión violenta, “un día se va a apoderar de los poderes públicos”. Es momento que la clase política y el Estado mexicano reconozcamos que el mayor enemigo de la democracia de este país es el crimen organizado y que tomemos una decisión para enfrentarlo todos”. Aclaró que su grupo parlamentario no está de acuerdo en los temas relativos a la Corte, los órganos autónomos y organismos descentralizados.

Estos parlamentos son para construir en favor de nuestro país

Del PVEM, el coordinador Carlos Alberto Puente Salas consideró que esta convocatoria demuestra los nuevos tiempos que se están viviendo en nuestro país, en donde los diferentes coordinadores parlamentarios tienen la voluntad para construir este debate nacional. “Tenemos la oportunidad de venir a escuchar e invitar a expertos de cada uno de los temas; unos estarán a favor, otros en contra, pero también haciendo esto de manera abierta y transparente de cara a la nación”.

Comentó que hay más coincidencias que diferencias en el paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, por lo que es necesario analizar y debatir para construir en favor de México. “Me propongo que construyamos en favor de la nación y que sean un éxito estos diálogos nacionales en donde, más allá de las diferencias, podamos construir en favor de nuestro país y abonar”.

PT manifiesta apoyo total a iniciativas del Ejecutivo

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) externó que apoyará absolutamente las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, pues es un paquete legítimo que busca aumentar la justicia social, tratar con equidad al pueblo y generar mejores oportunidades de desarrollo.

Manifestó su disposición a entablar un debate serio sobre estas iniciativas, su bonhomía, fortaleza, importancia, necesidad y pertinencia, que pondere con toda objetividad la valía de esas propuestas. Añadió que el periodo de sesiones ordinaras termina en abril, “pero podemos irnos a un extraordinario, porque tenemos hasta agosto y es pertinente este debate y esta discusión”.

No vamos a prestarnos a los “diálogos de la simulación”

El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) aclaró que su grupo parlamentario siempre ha estado dispuesto a deliberar con seriedad y argumentos sobre cualquier tema de la agenda nacional y “por eso nosotros no vamos a prestarnos a los diálogos que consideramos diálogos de la simulación” porque el Ejecutivo presentó una serie de iniciativas a cuatro meses de las elecciones y a siete meses de un nuevo gobierno.

Externó que existe una agenda social que están dispuestos a discutir y a votar, “una serie de derechos sociales que no pueden estar a expensas de su uso electoral”. Por ello, planteó “discutir con seriedad, arrastremos el lápiz y veamos cómo construir” un nuevo régimen de pensiones para el país, de vivienda, de bienestar animal, de reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, trenes para pasajeros, salario mínimo conforme a la inflación y apoyo a jóvenes.

Existe la convicción de enriquecer las propuestas que tengan viabilidad

El coordinador del PRD, diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, apuntó que acuden a esta sesión con la convicción de participar y abonar en la discusión para enriquecer aquellas propuestas que tengan viabilidad y representen un beneficio para la nación. Agregó que pugnarán para que estas posibles reformas sean un marco que limite la corrupción, ya que en el país más del 60 por ciento de la población tiene la percepción de la corrupción en las instituciones.

Mencionó que estarán al pendiente y serán muy participativos en las tareas referentes a esta discusión: sin lugar a duda este ejercicio será una oportunidad para abonar al compromiso de la población con el voto libre y ciudadano. “Estos foros serán una oportunidad para el debate que permitirán que la ciudadanía construya elementos para que en unos meses emita su voto en plena libertad y con conciencia”.