IMSS transparenta proceso de selección de delegados

Con el objetivo de terminar con el amiguismo y las decisiones políticas, que contaban con el aval de los anteriores directores del IMSS para designar a los 35 delegados del Seguro Social en todo el país, por primera vez se aplicó el Concurso de Oposición para la Titularidad de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.

El proceso de selección que tuvo un costo de 7 millones de pesos, recibió 2637 registros, y finalmente fue presentado por 159 personas- médicos-jubilados y en activo; enfermeras y personal del IMSS Bienestar – entre quienes se elegirán a los nuevos 35 funcionarios estatales-, cuyo lugar de trabajo y residencia serán designados a través de un proceso de insaculación para hacer el proceso más transparente.

En conferencia de prensa, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que el sueldo de estas plazas, que empezarán a operar en enero, oscilarán entre los 88 mil y los 91 mil pesos netos mensuales.

Además, explicó que se revisarán sus funciones y toma de decisiones para que su trabajo se concentre en la atención y solución de la problemática de los derechohabientes y no en la revisión de obras de infraestructura o por ejemplo, en la compra de medicamentos.

Dijo que no es un tema de niveles de corrupción a la hora de la designación de las oficinas de las anteriores delegaciones, “fue a partir de un criterio que a mí me parece que era de sentido común. Primero que en la historia del seguro las plazas de delegación, tenían este peso excesivo del elemento político para decirlo tal cual”.

Este sistema inédito de selección en el IMSS se pretende aplicar en otras áreas para la selección de otros puestos como en las áreas de prestaciones médicas y enfermería.

Zoé Robledo aseguró que en el IMSS hay un abasto de 99 por ciento de medicamentos.

No obstante, aceptó que dentro del Seguro Social, tener uno por ciento de desabasto de medicamentos, implica que muchos pacientes no tienen acceso a sus fármacos, por lo que se debe poner atención a dicha situación.

Añadió que aunque se pueden dar casos en clínicas donde no se surten ciertos medicamentos en el IMSS, hay abasto de medicamentos oncológicos, antirretrovirales y del cuadro básico.

En lo que respecta, a la vacuna de la influenza, señaló que el abasto está garantizado con 13 millones de dosis.

Tenemos abasto y tenemos números de abasto que debemos mejorar, pero reitero, no significa que no haya recetas rechazadas. Estar en el 99 por ciento de abasto, pues cualquiera diría estás en un gran número, pero el uno por ciento de recetas rechazadas, por las razones que sean, un uno por ciento en el IMSS es un número enorme.

Entonces alguien que nos pueda estar escuchando, nos puede decir, no es cierto, porque hoy en esta clínica me rechazaron una receta, no significa que no esté ocurriendo, significa que tenemos ese margen”, explicó el director del IMSS.