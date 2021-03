IMSS realiza reconstrucción mandibular a niño de 14 años

Tras realizar una cirugía de reconstrucción mandibular -en un trabajo multidisciplinario- especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche le regresaron la sonrisa y le dieron calidad de vida a un niño de 14 años que llegó con traumatismo craneoencefálico y facial, luego de sufrir un accidente en motocicleta.

La cirujana maxilofacial del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, Sandra Ivette González Domínguez, informó que el paciente presentaba una fractura triple del maxilar inferior, con dolor, deformidad en el arco mandibular e imposibilidad para abrir y cerrar la boca.

Después de estudiar el caso, se procedió a la intervención quirúrgica que duró tres horas, donde participaron también dos anestesiólogos y una otorrinolaringóloga, encabezados por González Domínguez.

El IMSS informó que ahora el paciente se encuentra en etapa de recuperación. Ya puede hablar e incluso empezó a masticar los alimentos.

Por lo anterior, Magaly, la madre del joven, expresó su agradecimiento a todo el equipo médico que colaboró para la atención y recuperación de su hijo.

Y compartió que su familia regresará a su natal Tabasco, luego de que tuvieron que viajar a Campeche para lograr la recuperación de su hijo.

Me siento feliz porque ya no fue necesaria la segunda cirugía. Mi hijo puede masticar y hacer su vida normal, no le van a afectar en nada las plaquitas que le quedaron ahí, porque ya su huesito está prácticamente desarrollado”, expresó.