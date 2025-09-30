IMSS impulsa Alianza Internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas

La conformación de dicha Alianza tiene como fin convenir un espacio de intercambio y

colaboración permanente, para que ningún menor con cáncer en América Latina se quede sin

la atención requerida y así garantizar su derecho a la salud.

colaboración permanente, para que ningún menor con cáncer en América Latina se quede sin la atención requerida y así garantizar su derecho a la salud. El coordinador de Atención Oncológica, doctor Enrique López Aguilar, subrayó que el modelo

de atención desarrollado por el IMSS, a través de los OncoCREAN, despertó gran interés entre

los países participantes por su enfoque integral, normativo y replicable.

Al concluir la Primera Reunión Internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Coordinación de Atención Oncológica, formalizó la

creación de la Alianza Internacional para la Atención del Cáncer Infantil, integrada por 14 países de América

Latina, además de Estados Unidos y España, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional, compartir

experiencias clínicas y avanzar hacia modelos de atención más equitativos y eficaces.

El encuentro se llevó a cabo del 24 al 26 de septiembre en las instalaciones y en colaboración con la

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), bajo la conducción del doctor Enrique López

Aguilar, coordinador de Atención Oncológica del IMSS.

Durante esta primera edición, representantes de

países, instituciones y profesionales de la salud firmaron una declaratoria de compromiso a favor de la

atención integral del cáncer infantil, con ello se marca un paso significativo hacia una colaboración

internacional más sólida en beneficio de la niñez.

Los compromisos signados fueron la conformación de dicha Alianza como un espacio de intercambio y

colaboración permanentes, para que ningún menor con cáncer en América Latina se quede sin la atención

requerida y así garantizar su derecho a la salud; trabajar conjuntamente para avanzar y proponer

recomendaciones concretas a las autoridades de salud de los países, enfocados en el diagnóstico y

tratamiento integral oportuno.

Asimismo, realizar anualmente la Reunión Internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las

Américas, con el fin de dar seguimiento a los avances en la materia, compartir experiencias y fortalecer la

Alianza; sumar esfuerzos de colaboración y cooperación para mejorar la atención integral entre la

población infantil, sin distingos o condiciones de cualquier tipo; e integrar el Comité Organizador con la

participación plural de los países instituciones y profesionales para la realización de la Segunda Reunión.

El titular de la Coordinación de Atención Oncológica del IMSS destacó la relevancia del encuentro como un

espacio de diálogo técnico y solidario. “Caminamos juntos y con honestidad para dar un servicio más

humano”.

“Ha sido una reunión muy próspera, muy productiva en la cual se abordaron los problemas en común de

América Latina que eran compartidos con nuestro país, sobre todo la atención centralizada, atención de

complicaciones, abasto de medicamentos, acompañamiento de nuestros pacientes para que no nos

abandonen, nuevas tecnologías y sobre todo el uso de nuevas moléculas”, señaló.

Destacó que el modelo de atención desarrollado por el IMSS, a través de la estrategia de los Centros de

Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer (OncoCREAN), impulsada por el director general

del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, generó un gran interés entre los países participantes por su

enfoque integral, normativo y replicable. «Creo que el modelo OncoCREAN ya era muy digno de

expandirse”.

El doctor Enrique López reconoció que el compromiso del IMSS es compartir experiencias y buenas

prácticas con países hermanos, con el fin de que puedan superar los desafíos en la atención pediátrica

oncológica de manera más rápida y efectiva. Estos retos, señaló, han sido superados por el Instituto gracias

al desarrollo e implementación de estrategias sólidas y exitosas.

Aseguró que la Alianza Internacional se consolida como un compromiso regional para reducir brechas en

la atención oncológica infantil, especialmente en áreas como diagnóstico oportuno, acceso a

medicamentos, manejo de complicaciones y medicina de precisión. “Hay mucho que compartir, mucho que

trabajar y mucho que apoyar. Primero a nuestro país y luego a nuestros compañeros de América Latina”.

El oncólogo pediatra del Seguro Social anunció que la segunda edición de esta reunión internacional se

llevará a cabo en 2026 en Buenos Aires, Argentina, como parte del seguimiento a los acuerdos establecidos

durante esta primera edición.

Como parte del Mes de la Concientización del Cáncer Infantil, la firma del convenio marcó el inicio de una

nueva etapa de colaboración con los países aliados de América Latina con el objetivo de construir redes de

atención más sólidas, compartir buenas prácticas y avanzar hacia una atención oncológica infantil más

humana, efectiva y accesible.

—o0o—