IMSS establece compromisos para aumentar número de médicos especialistas

Para satisfacer la creciente necesidad de médicos especialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 2019 se gestionó un incremento del número de plazas, por lo que este año siete mil 36 médicos realizarán su residencia en unidades médicas y hospitales de la institución, lo que significa un incremento del 44 por ciento respecto al año anterior, señaló el director general, Zoé Robledo.

Al encabezar la Ceremonia de Médicos Residentes “Clausura del Ciclo Académico 2019-2020 e Inauguración 2020-2021”, celebrada en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el titular del IMSS indicó que el país no cuenta con el número de médicos suficientes y en particular de especialistas, un tema que toca atender a las instituciones y que no pasa por la falta de talento ni de vocación.

Refirió que el año pasado el IMSS logró contratar al 83 por ciento de los egresados y anunció que del 2 al 6 de marzo se llevará a cabo el evento de contratación que tiene por objetivo emplear a más de tres mil 600 especialistas, y llegar a un 86 por ciento de captación.

También, informó que este año se realiza una inversión histórica de cerca de 220 millones de pesos para mejorar las áreas de descanso y académicas en Chiapas, Estado México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Veracruz.

Zoé Robledo enfatizó que no habrá un solo resquicio de permisividad en temas que tengan que ver con el acoso y el hostigamiento, “no son actos que vayamos a permitir, eso es un principio ético, personal y de todo el equipo que me acompaña, y además un compromiso que hemos estado hablando con el Sindicato y con todos los directores. Los vamos a proteger, son la esperanza del Seguro Social y de México”.

Dijo que formarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social significa aprender en hospitales ricos en historia, donde han pasado grandes doctoras y doctores, y que han construido los derechos de los mexicanos.

A todos a quienes tomaron la decisión de ingresar al Seguro Social, decirles que es “una de las etapas más importantes de su formación personal, los invito a que lo hagan en una de las etapas más importantes de transformación de la vida institucional del Seguro Social, de verdad que no se van a arrepentir”, enfatizó.

Afirmó que el IMSS es un referente nacional e internacional en la formación de especialistas; en 2019 el 56 por ciento de todos los residentes del país entraron a alguna de las 74 especialidades, lo cual ubica a la institución con el mayor número de cursos reconocidos por el Conacyt.

Agregó que la UNAM da respaldo y atiende a 71 de estas especialidades, mientras que el IPN avala desde 2010 las especialidades para los servicios rurales.

Reconoció el valor de servicio, esfuerzo y dedicación de cuatro mil 305 médicos especialistas que hoy egresan de los cursos de especialización, por entregarse al bienestar de la nación. “Lo que hoy tienen es producto de su tesón, de su carácter, de su ánimo de superación; no es cosa de suerte, es una actitud frente a la vida que les pido que nunca pierdan, que todos los días deben de tener”.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, dijo a los graduados que en su formación como médicos ingresaron a la mejor institución de salud del país, porque el IMSS indudablemente es la institución de salud y seguridad social más importante que hemos creado los mexicanos.

Los grandes retos que México enfrenta tendrán que resolverlos las generaciones que hoy egresan e ingresan al Seguro Social.

Para aquellos que ingresan, apuntó, les espera un trayecto largo. “Es un maratón la medicina, es una profesión que requiere de un constante estudio. Eso es lo que esperan los pacientes de ustedes, que siempre estén actualizados”.

El rector de la UNAM señaló que la medicina es una profesión que requiere dedicación, calidad de atención, que tengan empatía y profesionalismo hacia sus pacientes y, por supuesto, lealtad hacia la institución. “Esa es la única forma de que podamos transformar el México que todos esperamos”.

Al tomar la palabra, el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, dijo que el Seguro Social tiene el firme propósito de incrementar su plantilla de médicos especialistas, por lo que invitó a los cuatro mil 306 residentes que ahora egresan, a contribuir al cambio del sistema de salud del país y brindar atención universal de calidad, más eficiente y más humana para todos los mexicanos.

“Contamos con plazas y oportunidades de crecimiento profesional para que los egresados puedan continuar su carrera en la institución. Lo más importante, contamos con ustedes como los médicos que son, la esperanza de México”, apuntó.

“Necesitamos médicos familiares y especialistas en urgencias médico quirúrgicas para fortalecer los programas del IMSS como son las unidades médicas de tiempo completo y el fortalecimiento de servicios de urgencias”, señaló.

A nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Arturo Olivares, el secretario de Asuntos Técnicos, Cándido León Montalvo, celebró el ingreso y egreso de un selecto grupo de especialistas en diferentes áreas del conocimiento de quizá la profesión más noble: la medicina.

“El éxito profesional se mide en esencia por más satisfacción personal del deber cumplido y esto se logra al sentir que a nuestra mano se aferra quien sufre y le podemos cumplir, cuando escuchamos con atención las interrogantes de nuestro paciente y tratamos de entenderlo al lograr transmitirle la confianza que necesita y el afecto que espera de nosotros”, subrayó.

En representación de los médicos residentes egresados, Juan Carlos Espinoza Cobos, dijo que ingresar a una sede del Seguro Social es llegar a la institución líder en atención a la salud y en la formación de médicos; “les puedo decir que es la mejor decisión que pudimos haber tomado, pues el Instituto brinda una amplia gama de oportunidades como realizar investigación, estudiar una maestría, aprender otro idioma y la oportunidad de un intercambio en el extranjero”.

A la par de lo aprendido en medicina, dijo, lo egresados hemos tenido grandes satisfacciones en la atención de los pacientes; por ellas y ellos, ahora somos mejores que antes; “tengamos presentes que a todas y a todos nos toca perpetuar la enseñanza de la medicina”.

Durante la ceremonia el director general del IMSS entregó dos reconocimientos a los médicos residentes de especialidades médicas autores de las mejores tesis, así como 22 diplomas a los médicos residentes graduados, de manera simbólica por todos los que hoy egresaron de la especialidad.

Zoé Robledo, miembros del presídium y los egresados, se pusieron la camiseta “Soy residente IMSS” en conmemoración de los médicos que hoy se gradúan e ingresan a las sedes hospitalarias del Seguro Social.

En el evento también estuvieron presentes los directores normativos del IMSS, José Antonio Olivarez, de Administración; Antonio Pérez Fonticoba, de Jurídico; Clicerio Coello, de Planeación Estratégica Institucional; de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Claudia Vázquez Espinosa.

También, la titular del Programa IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña; la titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas en Salud, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola; la titular de la Coordinación de Educación en Salud, Carolina del Carmen Ortega Franco; la jefa de la División de Programas de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias; y, por parte del IPN, el director de la Escuela de Medicina, Salvador Lara Franco, entre otros.