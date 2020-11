IMSS crea red de abasto de medicamentos oncológicos

Con la finalidad de garantizar el abasto de medicamentos oncológicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su director general Zoé Robledo, anunció que se pondrá en marcha una red de personas encargadas que vigilen específicamente la existencia de estos fármacos en todo el país.

Durante la octava sesión del grupo de trabajo entre autoridades de la institución con madres y padres de niños que padecen cáncer, el titular del Seguro Social señaló que a partir de los casos específicos que exponen los familiares, se determinó designar a un responsable que dedique tiempo y esfuerzo a atender cada problemática.

Añadió que el listado con los nombre de los encargados se dará a conocer la próxima semana.

No nos puede ganar la burocracia, ni los trámites, y mucho menos la indolencia o indiferencia, eso no se vale y quien actúe así no merece ser trabajador del Seguro Social, se los digo con la mano en el corazón”, indicó el Zoé Robledo.