IMSS abre más de 10 mil plazas para contratar especialistas

Con la finalidad de terminar con el déficit de médicos especialistas que evidenció la pandemia de covid-19 en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió la contratación de 10 mil 236 nuevas plazas para este año, informó su director general Zoé Robledo.

Explicó que dicha oferta, “que es la más grande en toda la historia del IMSS”, se distribuirá en los siguientes programas de ingreso:

Zoé Robledo añadió que el 60 por ciento de los especialistas que hay en el país han pasado por el Seguro Social, porque el médico que hace su residencia en el Instituto “no está flotando por las nubes, no se considera superior y sabe lo que es pararse a lado de la cama de un paciente”.

Por otra parte, Zoé Robledo señaló que a pesar de que en los últimos meses se redujeron las cotizaciones al IMSS por la disminución del empleo, sus finanzas no están comprometidas, además dijo que en lo que va del mes de febrero se están recuperando los puestos de trabajo.

Reiteró que para atender la pandemia de covid-19 se han destinado más de 29 mil millones de pesos.

Cifra que contrastó, dijo, con los 39 mil millones de pesos, que el Instituto gastó durante 2019, para atender pacientes con diabetes, que sumado con la atención de otras enfermedades crónico-degenerativas, surgió un gasto que superó los 50 mil millones de pesos.

“Esto no nos ha puesto en una situación financiera comprometida. No hemos tenido que tomar reservas, que están hechas justamente para un momento de contingencia, pero no lo hemos hecho.