Importa más “un pinche cuadrito” que la vida de nuestras hijas, dice madre a AMLO desde sede de CNDH

Integrantes del Frente Nacional Ni una Menos lamentaron las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde criticó la manifestación de la colectiva feminista que mantiene tomadas las instalaciones de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“A mí su pinche cuadrito me viene valiendo madres. Si el señor (Andrés Manuel López Obrador) dice que somos groseras, pues lo que sí es una grosería es que a ese señor le duela más un puto cuadro, que a parte es réplica, que la vida de nuestras hijas, de sus ciudadanas y ciudadanos”, expresó en entrevista con Sin embargo Yessenia Zamudio, del Frente Nacional Ni una Menos.

Desde el pasado 4 de septiembre, el colectivo feminista Ni una menos México tomó las instalaciones de la CNDH, ubicadas en la calle República de Cuba en Centro Histórico de la Ciudad de México.

La movilización se efectuó como muestra de apoyo a un par de madres de San Luis Potosí que protestaban en la sede de la Comisión desde el pasado miércoles.

En tres días de ser tomado el inmueble, integrantes del colectivo sacaron a la calle sillas, lámparas y papeles. También evidenciaron en redes sociales los cortes de carne y café gourmet que encontraron dentro de las instalaciones; al igual quemaron parte del mobiliario e hicieron pintas en las paredes y en un cuadro de Francisco I Madero.

Hoy, el Jefe del Ejecutivo reprobó la manifestación de la colectiva feminista, pues aseguró que no es la forma de protestar.

“Yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero”, dijo el Mandatario federal.

Además, calificó de conservador o “proporfirista” a toda aquella persona que afecta la imagen de Madero. “Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto”.

Yessenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, víctima de feminicidio en 2016, reviró el discurso del mandatario

“Pues tampoco son las formas en que nos estén matando a las mujeres. Su pinchi cuadrito ese ¿qué?. Ese guey, (Francisco I Madero) ya está muerto. Nosotras no lo matamos. Además, es un cuadro, así como hay un chingo de monografías. Él (Madero) murió desde hace un chingo de años, a él no le dolió ahorita que le pintamos de rosita el cabello, no sangró; pero nuestras hijas sí”, destacó la señora Zamudio.

Zamudio reprochó que el mandatario nacional siga con el discurso de dividir a la ciudadanía en derecha o izquierda.

“El conservador es él. No sabe que es Ni una Menos, no sabe qué hacemos, no le importa. El señor Andrés Manuel López Obrador ha fomentado el odio hacia nuestra lucha, hacia nosotras las mujeres que somos madres de víctimas”, dijo.

La líder de Frente Feminista Ni una Menos reiteró en entrevista con este medio que no pretender liberar el edificio porque buscarán que se convierta en un centro de acopio y un refugio para familiares de víctimas.

“No hay negociación para entregar las instalaciones. No las vamos a entregar, ahorita ya es una casa de refugio para víctimas, es un centro de acopio para víctimas. La verdad no se las vamos a entregar porque como no hay condiciones para atender a los familiares que vienen de provincia, pues este va a ser un lugar para que ellas puedan venir y dormir; para que en lo que se les atienden sus demandas, tengan un lugar donde pernoctar”, afirmó la activista.

Hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a los colectivos de feministas y de búsqueda de personas desaparecidas que tienen tomadas sus instalaciones que los dejen volver para retomar sus labores.

A través de un comunicado, la Comisión emitió una respuesta para quienes tienen tomadas las instalaciones desde hace cuatro días, y en ella exhortaron al diálogo y al trabajo conjunto para atender todos los casos de búsqueda.

“Nuestra preocupación se centra justo en el trabajo que necesitamos desarrollar en favor de las víctimas, por lo que exhortamos a los colectivos que retienen nuestras oficinas a permitirnos regresar para continuar con nuestras responsabilidades, para escuchar sus demandas y trabajar también en la solución de las mismas”, suscribió el organismo.

La sede de la CNDH fue tomada el jueves por los familiares de víctimas, pero el viernes una veintena de feministas llegaron al lugar para hacer suyas las demandas y se apostaron en el lugar en el que dijeron se mantendrán por tiempo indefinido.

Yessenia Zamudio destacó que las principales demandas de los colectivos es que las víctimas sean atendidas por todas las dependencias e instituciones que están involucradas y obligadas a brindar el acompañamiento integral. También, destacó, otra de sus solicitudes es que renuncie la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra de Ibarra.

La líder de Ni una Más pidió a la ciudadanía que se solidarice con ellas.

“Que nos apoyen, que vean que nosotras no somos las vándalas como nos han puesto. Pedimos a la gente que nos ayude porque este país está todo quebrado y necesitamos repararlo entre todas, pero todos como sociedad civil unidos”.

Fuente: Sin Embargo